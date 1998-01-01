Туристический имидж Петербурга страдает от непонятных перекрытий

Туроператоры и туристы жалуются на последствия неоправданной «блокады» центра Северной столицы в минувшие выходные

В минувшую субботу сотрудники правоохранительных структур города на Неве очень своеобразно подтвердили брошенную почти полтора месяца назад одним из вице-губернаторов фразу о том, что «туристов в Петербурге не особенно ждут».

Без всяких видимых причин они не только закрыли на вход и выход две станции метро в центре, но с 12:30 и полностью остановили движение (в т. ч. общественного транспорта) по Невскому проспекту, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

И хотя в администрации города ссылаются на то, что движение (в т. ч. пешеходное) от площади Восстания до Дворцовой площади и прилегающим к проспекту улицам было закрыто по требованию главка МВД по городу и области («в целях обеспечения безопасности»), до сих пор ответственности за произошедшее никто на себя так и не взял.

Напомним, что при этом никаких т. н. «несанкционированных акций» в городе на Неве в минувшие выходные не анонсировалось и, разумеется, не проводилось.

К чему это привело? Невский проспект и все прилегающие к нему улицы (примерно за квартал до него) на протяжении нескольких часов, в выходной день, были полностью блокированы. Тысячи автомобилей стояли в пробках, а заранее спланировавшие свой отдых люди были вынуждены «наматывать» пешком километры пути вместо того, чтобы добраться до нужного им объекта интереса.

С учетом того, что совсем рядом с зоной перекрытия оказались знаковые музеи (Эрмитаж, Русский, музей Фаберже и др.), а также десятки других достопримечательностей (Казанский собор, храм Спаса-на-Крови и пр.), добраться к которым стало большой проблемой из-за того, что Невский проспект ни пешком, ни на общественном транспорте пересечь было нельзя, планы тысяч людей, включая и гостей Петербурга, оказались нарушены.

«Самое неприятное состоит в том, что заранее нас никто об этом не предупреждал и «блокада» Невского проспекта для всех оказалась неприятным сюрпризом, – говорит менеджер компании «Путешествуем вместе» Марина Делицой. – Вдруг звонит гид и говорит, что обзорную экскурсию по городу провести не можем – не проехать.

В результате целый ряд экскурсионных программ оказался полностью или частично сорван - клиенты остались недовольны. Как им объяснить, что в этом нет нашей вины, а Петербург по-прежнему гостеприимен, не знаю…».

Пострадали и организованные туристы, и самостоятельные. Так, Оксана Светлова с мужем специально прилетела в Петербург для того, чтобы не спеша походить по музеям. «За пару месяцев до приезда спланировали, как успеть за минимум времени побывать и в Русском музее, и в Эрмитаже, и много где еще. – говорит она.

– Но когда к нужному времени подъехали на метро к «Невскому проспекту», оказалось, что станция не работает. Пока разобрались, что к чему и нашли альтернативный путь, а затем несколько километров пешком добирались до музеев, время наших заранее оплаченных сеансов уже прошло. Еще повезло, что пустили. Но настроение испорчено напрочь».

К слову сказать, попавшие в зону «блокады» Невского музеи и другие объекты интереса отнеслись к проблеме по-разному. В Эрмитаже, к примеру, пускали опоздавших в другое время. В Музее Ахматовой разрешили использовать билеты в течение месяца. А в некоторых других лишь давали советы, как обойти перекрытый Невский.

Как бы то ни было, но этот печальный случай только добавил негатива в и без того подпорченный новогодним локдауном имидж туристического Петербурга.

И наверняка теперь многие задумаются, стоит ли ехать в Северную столицу, если там «вдруг» можно ничего, кроме перекрытых улиц и многочисленных правоохранителей, и не увидеть.

/TOURBUS.RU