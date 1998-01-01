Российские туристы опасаются новых правил пересечения границ

64% российских путешественников заявили, что уже изменили свои туристические планы в 2021 году из-за второй волны пандемии. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом для путешественников Biletix. В нем приняли участие 1128 человек.

Наибольшая часть респондентов, а именно 40%, изменили свои планы из-за непонимания новых правил пересечения границ и таможенного контроля. 27% боятся заражения, 13% заявили об ухудшении финансового положения.

Лишь 3% опрошенных отказалось от поездок из-за собственной болезни, 5% – из-за болезни близких.

При этом 62% опрошенных поддерживают идею создания международного проездного документа Travel Pass, идея которого предложена Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA) в рамках планов по открытию границ и восстановлению авиаперелетов. Если предложение будет реализовано, новый документ позволит путешественникам получить необходимую информацию о карантинных и визовых требованиях при осуществлении поездки в ту или иную страну.

Также пассажиры международных рейсов смогут найти данные о сертифицированных центрах тестирования и вакцинации в пункте отправления, получить сертификат о прохождении тестирования и вакцинации для предъявления авиакомпаниям и контролирующим органам.

/TOURBUS.RU