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19 февраля
Российские туристы опасаются новых правил пересечения границ
Компания Biletix изучила причины отказа россиян от путешествий в период пандемии
64% российских путешественников заявили, что уже изменили свои туристические планы в 2021 году из-за второй волны пандемии. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом для путешественников Biletix. В нем приняли участие 1128 человек.
Наибольшая часть респондентов, а именно 40%, изменили свои планы из-за непонимания новых правил пересечения границ и таможенного контроля. 27% боятся заражения, 13% заявили об ухудшении финансового положения.
Лишь 3% опрошенных отказалось от поездок из-за собственной болезни, 5% – из-за болезни близких.
При этом 62% опрошенных поддерживают идею создания международного проездного документа Travel Pass, идея которого предложена Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA) в рамках планов по открытию границ и восстановлению авиаперелетов. Если предложение будет реализовано, новый документ позволит путешественникам получить необходимую информацию о карантинных и визовых требованиях при осуществлении поездки в ту или иную страну.
Также пассажиры международных рейсов смогут найти данные о сертифицированных центрах тестирования и вакцинации в пункте отправления, получить сертификат о прохождении тестирования и вакцинации для предъявления авиакомпаниям и контролирующим органам.
/TOURBUS.RU
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