Лаборатория «СберИндекс»: «Туризм в период пандемии подавлен, но жив»

Аналитики «СберИндекса» выяснили, что выездной турпоток из России в 2020 году сократился на 80%, а расходы россиян за рубежом — на $27 млрд

Аналитическая лаборатория «СберИндекс» опубликовала исследование под названием «Туризм в период пандемии: подавлен, но жив» В исследовании оценены потери туристической отрасли в разрезе внутреннего и внешнего направлений. Анализ проводился отдельно для летнего (с июля по сентябрь) и зимнего периода (с 15 декабря по 15 января).

Более тяжелой, как выснилось, оказалась зима 2020-2021 гг. Со второй половины декабря было зафиксировано снижение числа путешествующих как за рубеж, так и по России.

Причина очевидна: на это же время пришелся пик второй волны коронавируса и многие предпочли обойтись без лишних перемещений. Летом число путешествующих по России увеличилось на 10,8% год к году, так как этот период был более благоприятным с эпидемической точки зрения. Кроме того, значительная часть россиян заменила выездной туризм поездками по стране.

Сегмент выездного туризма в 2020 году понес колоссальные потери и, судя по всему, значимого восстановления в первой половине 2021 года не произойдет. По оценкам Сбера, число россиян, путешествующих за границу, в прошлом году сократилось на 79,6%.

В терминах летнего и зимнего периодов падение составило 83,2% и 81,3% соответственно. Схожую динамику продемонстрировали и расходы наших граждан в других странах. Падение зарубежных трат достигает $27 млрд.

В летний период турпоток за рубеж упал на всех направлениях. Зимой же появилось три страны, которые приняли больше туристов из России, чем в этот же период год назад. В Танзанию и на Мальдивы слетало порядка 10 тыс. россиян (+358% и +26% соответственно). Теперь эти направления по популярности сопоставимы с Египтом, который в последние годы существенно сдал позиции. Кроме того, почти тысяча россиян на новогодних каникулах побывали в Кении, граничащей с Танзанией.

Турция показала результат лучше среднего. В летний период 2020 года число россиян, посетивших эту страну, было на 65% ниже, чем в 2019-м, а в зимний – на 65%. Абсолютный аутсайдер из массовых направлений – Таиланд. Если год назад там отдыхало порядка 150 тыс. человек в месяц, то в этом декабре-январе показатель исчисляется лишь сотнями. По остальным странам зафиксировано падение, которое в подавляющем большинстве случаев составляет от 80% до 100%.

В отсутствие возможности поехать за рубеж многие туристы переключились на внутренние направления. В период летних отпусков такая смена предпочтений привела к росту расходов россиян на поездки по регионам страны, несмотря на существенные потери во время весенней волны коронавируса: в августе и сентябре превышение трат над трендовым значением составило 9,5% и 10,9% соответственно. При этом в зимний период, из-за наступления второй волны пандемии, расходы туристов вновь продемонстрировали значимое снижение.

Аналитики отмечают, что рост доходов регионов от внутреннего туризма в летний сезон связан не только с динамикой турпотока, но и с увеличением стоимости отдыха в России: по итогам июля-сентября 2020 изменение совокупных трат путешествующих составило +20,8% год к году, турпоток вырос меньше – на 10,9%. За счет активного летнего сезона по итогам полного года отрасль внутреннего туризма потеряла «лишь» 12,9% выручки. При этом потери количества внутренних туристов оказались существеннее и составили 19,7%.

Одним из существенных факторов поддержки внутреннего туризма стали поездки тех туристов, которые ранее предпочитали отдыхать за рубежом. Летом 2019 года в пятерку самых популярных направлений зарубежного туризма вошли Турция, Италия, Испания, Греция и Финляндия. Как оказалось, среди тех, кто посетил тогда одну из этих стран, более половины в 2020 году провели летний отпуск в регионах России.

Самым распространенным выбором ожидаемо оказался Краснодарский край, его выбрали 11,7% путешественников. Однако с точки зрения динамики этот регион не входит в число лидеров. Наибольший прирост турпотока заметен в соседних с Москвой областях – Владимирской (+64% год к году), Тверской (+38%), Ярославской (+32%), а также в Калининградской (+59%) и Карелии (+47%).

В зимний сезон большая часть туристов, выбиравших ранее зарубежный отдых, предпочли остаться дома (63,5%), на внутренний туризм переключилось 29,7%. Аналитики Сбера связывают это, во-первых, со второй волной коронавируса, а во-вторых, с загруженностью зимних курортов России, не обладающих достаточной инфраструктурой, чтобы вместить всех желающих.

Как и в случае с летом, в рейтинге регионов с наибольшим приростом числа туристов фигурируют те, по которым проходит маршрут Золотого кольца. При этом в топ-10 появились регионы, где расположены основные горнолыжные курорты России: Краснодарский край (+21%), Кабардино-Балкария (+18%), Карачаево-Черкесия (+10%).

/TOURBUS.RU