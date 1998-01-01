Новости

Россияне выбирают в этом году спокойные трассы

«Сбербанк Страхование» и «Рамблер» выяснили предпочтения отечественных любителей горнолыжного спорта в этом сезоне

Каждый пятый россиянин (22%) собирался или планирует в этом сезоне кататься на горных лыжах, выяснили «Сбербанк Страхование» и портал «Рамблер», опросив 14 тыс. человек. Две трети из них предпочтут российские трассы, желательно не очень сложные.

68% респондентов, которые этой зимой планируют поехать (или уже съездили) на горнолыжные курорты, по понятным причинам выбрали российские склоны.

Самой большой популярностью у них пользуется сочинская Красная Поляна: сюда едет 23% российских горнолыжников. 14% опрошенных выбрали Шерегеш, по 9% приходится на Домбай и Эльбрус. Несмотря ни на что 32% собираются на зарубежные курорты, а 13% отменили поездки из-за опасения заразиться коронавирусом.

68% опрошенных отмечают, что кататься в этом сезоне для них слишком накладно. При этом разброс сумм, которые респонденты готовы потратить на горнолыжную поездку, достаточно велик. Так, 28% планируют заплатить за одного не более 30 000 рублей, это самый распространённый ответ.

25% опрошенных готовы потратить более 150 000 рублей. Ещё 17% хотели бы уложиться в 30-50 тысяч рублей на человека, 11% называют сумму 50-70 тыс. рублей, 10% – 70-100 тыс.

37% респондентов предпочитают спокойное катание по зелёным или синим трассам, желательно с инструктором. 25% любят побыстрее и покруче, выбирая чёрные трассы. Ещё 27% называют себя «горнопляжниками», которые больше гуляют по горам или сидят в кафе на склоне, чем катаются. 11% горнолыжников любят экстремальное катание – фрирайд, хелиски и прочее.

При этом легкие повреждения – синяки, ушибы и т.д. – получали 43% горнолыжников, у 7% были серьезные травмы, а 5% ломают что-нибудь практически каждый сезон.

Как рассказала ранее директор по внутреннему рынку компании Coral Travel Алена Громова, курорты Красной Поляны, Домбая и Приэльбрусья в зимнем сезоне 2020-2021 заметно прибавили в спросе по сравнению с прошлым годом.

«Продажи по этим направлениям выросли в два раза. Особенно популярна Красная Поляна благодаря европейским стандартам катания и развитой горнолыжной инфраструктуре, – уточнил эксперт.

Домбай и Приэльбрусье значительно отстают в развитии от Красной Поляны, но по-прежнему востребованы. Это самые популярные курорты на Кавказе у фрирайдеров, новичков и профессионалов».

/TOURBUS.RU