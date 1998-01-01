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11 декабря
Всероссийский день MICE прошел в Тверской области
Деловой форум состоялся 10-11 декабря в комплексе отдыха «Завидово»
Сегодня завершился форум «Всероссийский день MICE в Тверской области», который проходил 10-11 декабря в комплексе отдыха «Завидово».
В форуме приняли участие поставщики и заказчики услуг в сфере организации мероприятий и делового туризма, ведущие эксперты в области туризма, инвесторы, туроператоры, учебные заведения, готовящие кадры для отрасли туризма и сферы обслуживания и представители СМИ.
Для знакомства с регионом были приглашены корпоративные заказчики и байеры, представители крупнейших российских и международных компаний, многие из которых были в Тверской области впервые. Они имели возможность встретиться с поставщиками услуг в сфере организации мероприятий и делового туризма Тверской области, посетить интересные туристические объекты региона.
Организаторы форума:
Министерство туризма Тверской области,
ООО «КонкордБизнесСервис»,
АНО «Проектный офис по развитию индустрии организации мероприятий»
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