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11 декабря
Всероссийский день MICE прошел в Тверской области

Деловой форум состоялся 10-11 декабря в комплексе отдыха «Завидово»


Сегодня завершился форум «Всероссийский день MICE в Тверской области», который проходил 10-11 декабря в комплексе отдыха «Завидово».

В форуме приняли участие поставщики и заказчики услуг в сфере организации мероприятий и делового туризма, ведущие эксперты в области туризма, инвесторы, туроператоры, учебные заведения, готовящие кадры для отрасли туризма и сферы обслуживания и представители СМИ.

 

Для знакомства с регионом были приглашены корпоративные заказчики и байеры, представители крупнейших российских и международных компаний, многие из которых были в Тверской области впервые. Они имели возможность встретиться с поставщиками услуг в сфере организации мероприятий и делового туризма Тверской области, посетить интересные туристические объекты региона.

 

Организаторы форума:

Министерство туризма Тверской области,

ООО «КонкордБизнесСервис»,

АНО «Проектный офис по развитию индустрии организации мероприятий»


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