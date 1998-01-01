Сергей Корнеев: «Наша цель - сделать Петербург отправной точкой уникальных маршрутов «Серебряного ожерелья»

Заместитель полномочного представителя президента РФ в СЗФО Любовь Совершаева в режиме видео-конференции провела совещание по развитию проекта «Серебряное ожерелье России», на котором обсуждались его региональные и межрегиональные нюансы, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

На совещании было отмечено, что благодаря большой проведенной в регионах работе, проект «Серебряное ожерелье» оказался популярным и востребованным у туристов: в 2019 году, к примеру, рост спроса на его маршруты составил до 15%, а текущий год показал еще большую заинтересованность у российских граждан путешествовать внутри страны.

Как отметила Любовь Совершаева, «благодаря развитию проекта новые железнодорожные маршруты объединили регионы и крупные туристические центры, создана инфраструктура, сформированы новые точки притяжения туристов». «А самое главное - образ «Серебряного ожерелья уже стал узнаваемым», - сказала она.

Вместе с тем она подчеркнула необходимость продолжения активной работы по реализации проекта в новом качестве.

«Во-первых, по поручению президента разрабатывается национальный приоритетный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», и «Серебряное ожерелье» - готовый продукт, с которым мы можем войти в проект и занять в нем достойное место», – пояснила она. - Во-вторых, очевидно, что сфера туризма в настоящее время несет существенные потери. Но когда закончится пандемия, люди будут выбирать, куда именно им отправиться в первую очередь. Поэтому важно не упустить время и уже сегодня готовиться к тому, чтобы предоставить потенциальным туристам все имеющиеся возможности».

Участники совещания, среди которых были замминистра культуры Алла Манилова, представители Федерального агентства по туризму, руководители региональных органов исполнительной власти, курирующие сферы культуры и туризма, представители туриндустрии, общественных организаций и научных кругов, обсудили вопросы информационной поддержки в продвижении бренда «Серебряное ожерелье», развития туристской инфраструктуры. А также улучшения доступности транспортной логистики, развития автомобильного туризма, железнодорожного сообщения, водных маршрутов в СЗФО и ряд других тем.

Так, Алла Манилова акцентировала внимание на развитии проекта «Музейные маршруты России», подготовленного Минкультуры. «Главной точкой притяжения, основой культурного туризма, в первую очередь являются музеи и музейные сети. – считает она. - В наш проект на маршрутах «Серебряного ожерелья» вовлекаются музеи любых форм собственности, от федеральных до частных, которые готовы объединиться в рамках единой программы: отбор проводится не по значимости музея, а по существующим маршрутам - по принципу туристкой доступности и привлекательности».

В свою очередь, председатель Комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев остановился на этапах работы по созданию инфраструктуры и продвижению города как туристического хаба.

«Наша цель - сделать город отправной точкой по уникальным маршрутам проекта. – пояснил он. - Совместно с аэропортом Пулково, РЖД и туристскими организациями мы работаем над созданием и продвижением универсальной сети туристских мультимодальных перевозок, когда турист может приобрести не только билет до Северной столицы, но еще и целый пакет услуг, в том числе билет для путешествия по маршрутам «Серебряного ожерелья». Цель проекта - превратить существующие и развивающиеся транспортные возможности в туристские предложения».

По итогам совещания принято решение о создании рабочей группы, которая займется разработкой планов совместной работы в целях дальнейшего развития проекта «Серебряное ожерелье» с учетом новых потребностей и возможностей.

/TOURBUS.RU