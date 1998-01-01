Новости Туристы получили кешбэк за отдых в Адлере и Сочи Онлайн-сервис по поиску и бронированию туров Travelata представил нам анализ спроса на туры по России в ходе второго этапа программы кешбэка

Итоги второго этапа программы «Кешбэк за туры по России» подвели специалисты онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru на основе данных своих продаж. Выяснилось, что, по сравнению с ноябрем прошлого года спрос на туры внутри страны вырос почти втрое. Большинство туристов отправились на курорты Краснодарского края. В среднем на покупку туров тратили около 29 тыс. руб. Программа кешбэка для поддержки внутреннего туризма была запущена Ростуризмом и проходила в два этапа — в конце лета и в конце осени с завершением 5 декабря. Во втором этапе смогли принять участие агрегаторы по продаже туров — в частности, онлайн-сервис Travelata начал реализацию туров по программе кешбэка с 1 ноября. Специалисты компании по данным собственных продаж проанализировали результаты программы. По сравнению с октябрем 2020 года в ноябре 2020 года продажи туров по России выросли на 60%. В сравнении с ноябрем 2019 года — вообще на 190%, то есть почти в три раза. В тройке лидеров по выбранным туристами направлениям отдыха оказались курорты Краснодарского края — Адлер, Сочи и Красная Поляна. Предпочтения по направлениям организованных российских туристов, которые приобрели туры по программе кэшбэка: Адлер — 60% Сочи — 10% Красная Поляна — 10% Санкт-Петербург — 7% Ялта — 4% Кавказские Минеральные Воды — 2% Калининград и его пригороды — 2% Другие направления — 5% Средний чек за туры, приобретенные по программе кешбэка, составил чуть больше 29 000 рублей, а средняя сумма возврата — чуть менее 6000 рублей. Самый дешевый тур, приобретенный по программе кешбэка, стоил 5 679 рублей. За эти деньги двое туристов отправились на четыре ночи в Санкт-Петербург в отель 3* без питания. Самый дорогой тур, приобретенный по программе кешбэка, стоил 141 654 рублей. За эти деньги двое взрослых и один ребенок улетят на 5 ночей в Адлер в отель 4* с питанием завтраки и ужины и встретят там Новый год. Большинство туров по программе кешбэка были забронированы в отели 3* — 66%. На втором месте по популярности оказались «четверки» с 19%. На третьем месте — пансионаты и санатории (7%). Туры в отели 1–2* забронировали 5% отдыхающих. Наименее популярными оказались отели 5* — их выбрали только 3% туристов. Около 20% туров по акции были забронированы с захватом новогодних праздников. Средняя глубина бронирования составила 17 дней от даты бронирования до даты заезда. Предпочтения туристов по продолжительности туров, забронированных по программе кешбэка, распределились так: 1–3 ночи — 19% 4–5 ночей — 34% 6–7 ночей — 34% 8 ночей и более — 13% «Программа Ростуризма, безусловно, принесла положительные результаты. И мы благодарны за возможность принять в ней участие. Мы увидели рост интереса к российским направлениям на 60% по сравнению с предыдущим месяцем и почти втрое — относительно ноября прошлого года. Хотя нельзя не учитывать, что такому взрывному спросу способствовало и закрытые границы, — отметил Алексей Зарецкий, генеральный директор онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata. — В любом случае от программы кешбэка выиграли все — и туристы, вернувшие 20% средств в виде кэшбэка, и туротрасль, получившая поддержку, и российские регионы». /TOURBUS.RU



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