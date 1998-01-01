Остров Бали может открыться для иностранных туристов уже через две недели

По мнению представителей UNWTO, «остров полностью готов к открытию для иностранных туристов»

Курортный остров Бали в Индонезии может открыться для иностранных туристов уже к католическому Рождеству – 25 декабря, сообщает cегодня газета The Jakarta Post со ссылкой на Всемирную туристскую организацию (UNWTO).

"Делегация UNWTO посетила Бали, чтобы оценить принимаемые там меры безопасности в связи с пандемией COVID-19. По мнению ее представителей, остров полностью готов к открытию для иностранных туристов – и это может произойти в ближайшее время, до католического Рождества", — пишет издание.

Как отмечает газета, делегация посетила международный аэропорт Бали Нгурах-Рай и несколько туристических направлений. Стандарты безопасности были признаны "превосходными, если не лучшими".

По информации «Интерфакса», в настоящее время остров открыт только для внутреннего туризма.

Провинция активно продвигает различные рекламные предложения и акции для своих граждан, чтобы возродить туриндустрию. Кроме того, власти Индонезии освободили 13 воздушных гаваней от аэропортового сбора, чтобы снизить цены и стимулировать местных жителей на путешествия.

Отметим, что в конце ноября газета Times of India сообщала, что власти острова Бали прогнозируют возобновить прием иностранных туристов только в начале 2021 года. При этом власти Бали по распоряжению правительства неоднократно переносили сроки открытия острова для иностранных туристов.

"Нет планов открывать въезд для иностранных туристов с 1 декабря. Похоже, это будет в начале следующего года", — цитировало издание заместителя губернатора провинции Тьокорда Ока Артха Ардана Сукавати.

Как заявлял тогда чиновник, окончательное решение будет принято по итогам года, власти Индонезии хотят оценить возможность страны пережить при закрытых границах кризис, вызванный пандемией.

По информации СМИ, Бали сильно пострадал от остановки международных путешествий, поскольку 60% ВВП приходится на доходы от туризма. Обычно остров посещают около 10 млн гостей в год, большинство из которых – иностранцы.

С марта по июль остров потерял около 3,33 млрд долларов США доходов от туризма. Экономика острова сократилась на 11%, поскольку тысячи людей в туристическом секторе потеряли работу.

/TOURBUS.RU