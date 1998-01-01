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В следующем летнем сезоне «Победа» увеличит региональную программу на 78%

Среди новинок летнего расписания - 2021 — новые рейсы в Белгород, Ярославль и Стамбул, а также увеличение числа рейса в Сочи и Анапу

Как сообщили нам в пресс-службе перевозчика, лоукостер «Победа» приступил к поэтапному открытию продаж билетов на рейсы летнего расписания 2021 года.

В летнем сезоне будущего года запланировано увеличение региональной программы полетов на 78,3% по сравнению с расписанием 2020 года и более чем в два раза относительно сезона 2019 года.

Так, будет добавлено по два рейса в неделю из Санкт-Петербурга в Астрахань, Владикавказ, Киров, Нижнекамск и Чебоксары. Увеличится частота полетов в Анапу из Новосибирска, Красноярска и Уфы.

По три дополнительных рейса в неделю будет выполняться в Сочи из Красноярска и Челябинска. Частота полетов в Сочи из Саратова увеличится на четыре рейса в неделю, из Новосибирска, Калининграда, Кирова – на два рейса в неделю. По одному рейсу в неделю добавится из Тюмени и Чебоксар.

В числе новинок летнего расписания 2021 года рейсы из Санкт-Петербурга в Белгород и Ярославль, из Москвы в Курган, из Уфы в Стамбул.

При этом около 33% направлений маршрутной сети «Победы» - уникальные, их не обслуживают другие авиакомпании.

Напомним, что ранее в пресс-службе авиакомпании «Победа» нам сообщили, что лоукостер открыл продажу билетов на международные рейсы по маршрутам Москва-Берлин и Москва-Кёльн. Полёты по этому направлению возобновятся накануне новогодних праздников. Рейс в Берлин будет выполняться с 27 декабря по воскресеньям, в Кёльн – с 26 декабря.

Кроме того, 26 ноября «Победа» возобновила полёты из Москвы в Гюмри (Армения), 28 ноября начались полёты в Дубай (ОАЭ), а 4 декабря начались полеты в Ларнаку (Кипр). Все эти рейсы осуществляются раз в неделю.

Отметим также, что минувшим летом стало известно, что группа компаний «Аэрофлот» подготовила новую стратегию развития до 2028 г.

В этой стратегии, получившей название «30/30», группа намерена сделать ставку на лоукостер «Победа», который в 2019 году перевез 10,3 млн пассажиров, а через восемь лет должен увеличить их число до 55–65 млн человек.

/TOURBUS.RU