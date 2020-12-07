Новости Туроператор «Русь-Тур» прекратил деятельность Несмотря на исключение из реестра, ведущий монооператор по Китаю называет прекращение работы временным и не считает себя банкротом

Вчера вечером на сайте Ростуризма появилась информация о том, что специализировавшийся на турах в Китай туроператор «Русь -Тур» исключен из единого федерального реестра после того, как компания направила в Ростуризм заявление о прекращении деятельности. Как сообщило турведомство, «7 декабря ООО «Русь-Тур» направило в Ростуризм заявление о прекращении деятельности, так как с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации и специфики направления деятельности дальнейшее ее осуществление не представляется возможным. На основании заявления Ростуризмом было принято решение об исключении туроператора из единого федерального реестра туроператоров». Ростуризм также проинформировал, что «Русь-Тур» является моно-туроператором, специализирующимся на китайском направлении с 1992 года. По данным Ростуризма, компания хорошо зарекомендовала себя на рынке за годы работы, а в начале кризиса в январе 2020 года оперативно вывезла всех туристов из КНР. Как отметили в Ростуризме, исключение из реестра позволит инициировать механизм возмещения клиентам реального ущерба через страховую компанию туроператора «Согласие». Порядок обращения туристов в страховую компанию будет опубликован в ближайшее время. Финансовая ответственность перед туристами застрахована в СК "Согласие" на 50 млн рублей. Срок действия договора — до 15 февраля 2021 года. «В случае недостаточности финансового обеспечения будет запущен механизм возмещения из фонда персональной ответственности туроператора в ассоциации «Турпомощь». В адрес страховой компании и «Турпомощи» Ростуризм готовит соответствующие обращения», — добавили в пресс-службе. Между тем, сегодня на сайте туроператора «Русь-Тур» появилась несколько иная информация о причинах прекращения работы компании и заявлениие о намерении продолжить в дальнейшем работу: «В связи с намерением одностороннего и досрочного расторжения договора гражданской ответственности туроператора со стороны ООО «СК «Согласие», Туроператором «Русь-Тур» 07.12.2020г. было принято непростое и вынужденное решение о временном приостановлении деятельности как туроператора, до момента заключения нового договора страхования ответственности туроператора, и подано заявление в Федеральное агентство по туризму (Ростуризм). На основании данного заявления Федеральным агентством по туризму (Ростуризм) 10.12.2020 года был опубликован приказ № 469-Пр-20г об исключении ООО «Русь-Тур» из реестра туроператоров. Временная приостановка туроператорской деятельности не является банкротством компании. ...В сложившейся ситуации туроператор надеется на ваше понимание и сотрудничество». «В конце января 2020 года, после запрета продажи туров в Китай, этот туроператор первым стал досрочно вывозить туристов с Хайнаня, в то время как остальные только отменяли завозные рейсы. Тогда же компания предложила тем, кто не успел вылететь, перебронировать путешествия на любые даты с 1 сентября, рассчитывая, что к этому времени ситуация нормализуется. Но пандемия затянулась», — прокомменировала информацию о прекращении работы оператора пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, которую цитирует сегодня «Интерфакс». По ее данным, на конец января россияне приобрели 32,7 тыс. тыс. турпакетов в эту страну с датами вылетов до конца июня. «Число пострадавших туристов пока неизвестно, но «Русь-Тур» входил в тройку крупнейших туроператоров, работающих на китайском рынке, вместе с Anex Tour и Tez Tour. Поэтому можно предполагать, что порядка трети от общего объема забронированных туров – доля «Русь-Тур», — заключила эксперт. В свою очередь АТОР сегодня сообщает, что «представители компания «Русь-Тур» не стали конкретизировать, какое именно количество туристов сейчас отдыхает по линии туроператора в России, и есть ли таковые туристы на данный момент. Будет ли туроператор искать нового страховщика, или выберет другой путь для возвращения в реестр, пока неизвестно. Как говорят представители крупных страховых компаний, если раньше страхованием гражданской ответственности туроператоров занимались десятки компаний, то сейчас остались единицы. Тем, кто хочет остаться в реестре, нужно искать варианты. Один из вариантов – пополнить фонд персональной ответственности в «Турпомощи» до предусмотренного законом уровня в 7% от общей цены турпродукта. Например, туроператор «Ника» так сделал и смог остаться на рынке». В то же время руководитель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов написал на своей странице в сети Фейсбук: “Уход «Русь-Тура» «добавит дровишек» в тему отказа страховщиков от страхования гражданской ответственности туроператоров. Туроператор пишет в Ростуризм "я устал, я ухожу", Ростуризм на этом основании издает приказ об исключении из реестра. Никакой санации, аудита, проверки финансовых резервов, сверки объема обязательств и активов, даже справки об остатке на расчетном счете не требуется. Между тем приближается март месяц, срок продления большинства туроператоров в реестре, уплаты взносов в Турпомощь и фонды. Пора делать ставки на число оставшихся в реестре туроператоров. Моя цифра - 240 по выездному туризму”. /TOURBUS.RU

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