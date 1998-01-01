Эксперты: «Мы должны предложить клиентам по-настоящему безопасные путешествия»

В юбилейном форуме «Открытый Крым», который проходит 10-11 декабря, принимают участие сотни представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества: основными темами обсуждения стали перспективы развития внутреннего туризма в новых условиях, повышение уровня туристического сервиса, экотехнологии в индустрии гостеприимства, а также многие другие вопросы, - сообщает наш корреспонент.

Форум организован министерством курортов и туризма Крыма при поддержке Ростуризма: основная часть его событий проходит в режиме онлайн, однако участники вебинаров и панельных дискуссий получили возможность задавать вопросы.

Обсуждение тематики в рамках панельной дискуссии первого дня оказалось весьма интересным. Так, председатель Комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева сформулировала восемь основных тенденций развития современного туризма.

В их числе она назвала запрос на санитарную безопасность, персонализацию, цифровизацию, автомобилизацию, а также сокращение продолжительности поездок, осознанное потребление, появление спроса на кросс-региональные предложения и усиление конкуренции внутри отрасли.

«Каждая из этих тенденций уже имеет место, - уверена она. – Например, быстро набирают популярность сити-брейки - многие хотят поехать в тур уже в эти выходные, потратив на путешествие 2-4 дня. А о наличии потребности в кросс-региональных предложениях можно говорить и в перспективе появления в России электронной визы – гостям наверняка будет интересно побывать не только в признанных туристических центрах России».

Кроме того, по мнению Екатерины Проничевой, очень заметен рост спроса на туры, предполагающие знакомство с реальной жизнью регионов. «Туристы все больше хотят не просто приехать и увидеть достопримечательности, а «погрузиться» в местную жизнь такой, как она есть. – говорит эксперт. – И мы должны предоставить им такую возможность, подготовив соответствующие предложения».

В свою очередь, почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько не только похвалил Крым за достижения этого года, но и обозначил направления, в которых всей туристической отрасли страны нужно двигаться вперед. «Крым - молодец. – сказал он. - Из сколь-нибудь значимых направлений он оказался единственным, кто в этой году прибавил в доходах. И здесь, конечно, сыграло роль то, что Крым всегда позиционировался как место, которое обязательно стоит посетить».

Что касается направлений работы, то, по мнению Шпилько, их, по крайней мере, два. «Первое из них – мы должны предложить клиентам по-настоящему безопасные путешествия. – считает эксперт. – Это означает, что потребителю должен быть предложен сквозной туристический продукт, который абсолютно надежен. И это - задача номер один».

Второе крайне важное, на его взгляд, направление – создание турпродуктов, которые отвечают на вызов коронавируса. В том числе программ по реабилитации после ковида. «Спрос на них в последнее время очень динамично растет, и поэтому не обойтись без перезапуска программы кэшбека», – уверен Сергей Шпилько.

По его словам, Российский союза промышленников и предпринимателей уже обратился в правительство с таким предложением – оно поддержано и туристическим бизнесом.

/TOURBUS.RU



