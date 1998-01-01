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Ethiopian Airlines запускает второй еженедельный рейс из Москвы в Аддис-Абебу

Теперь эфиопский перевозчик будет летать в Россию по четвергам и субботам на лайнере Boeing-787

Авиакомпания Ethiopian Airlines 10 декабря запустила второй еженедельный рейс из московского аэропорта Домодедово в Аддис-Абебу. «Перевозчик выполняет регулярные рейсы по четвергам и субботам. Прилет в Домодедово в 08:15, вылет в 21:30 (по московскому времени)», — говорится в сообщении аэропорта.

На маршруте эксплуатируется современный широкофюзеляжный самолет Boeing-787 в двухклассной компоновке, вмещающий более 260 пассажиров. Продолжительность перелета — 9 часов.

На сайте Ethiopian Airlines предлагаются билеты на рейсы Москва - Адис-Абеба по цене от 28,4 тыс. руб. на человека в одну сторону (прямой рейс с остановкой в Афинах).

Напомним, что правительство РФ сообщило о возобновлении регулярного авиасообщения с Эфиопией 13 ноября. Разрешенная частота полетов — три раза в неделю для авиакомпании от каждого государства.Также было сообщено о возобновлении авиасообщения с Сейшельскими островами,

"Решение было принято исходя из озвученных ранее эпидемиологических критериев (40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за 7 дней не более 1%) и на основе принципов взаимности", — отмечалось в сообщении.

При этом для въезда в Эфиопию россиянам нужна виза. Туристическая виза за $60 может быть оформлена непосредственно по прилету в Аддис-Абебу. Остальные типы виз оформляются через посольство.

В условиях пандемии, по информации АТОР, все пассажиры до посадки на борт должны предъявить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 не старше 120 часов. От этого требования освобождаются дети до 12 лет. Требование также не распространяется на транзитных пассажиров.

По прилету в Аддис-Абебу тест не делается. Быстрый диагностический тест (тест на антитела) вместо ПЦР-теста не принимается.

Между тем, напоминают СМИ, минувшей осенью произошло обострение конфликта между правительством и сепаратистами региона Тыграй. Конфликт вылился в сотни погибших и тысячи беженцев.

Эфиопия для россиян всегда была немассовым туристическим направлением. Отметим, что, по данным пограничной службы ФСБ, Эфиопию в 2019 году посетили 6427 граждан России, из них с целью туризма – 4220 человек.

/TOURBUS.RU