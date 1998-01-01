Новости Эксперты: Деловые мероприятия станут меньше, но конкретнее Эксперты из 9 стран приняли участие в организованном Конгрессно-выставочным бюро Петербурга онлайн-семинаре, посвященном восстановлению сферы делового туризма

Большая часть международных экспертов, принявших участие в организованном Конгрессно-выставочным бюро Cеверной столицы онлайн-семинаре 9 декабря, уверены: восстановление этого направления будет непростым и довольно долгим, однако международная кооперация, быстрая адаптация под новые потребности заказчиков и использование новых инструментов позволят скорее вернуться к полнопрофильной деятельности. Встреча, проведенная под лозунгом «Навстречу возможностям в Санкт-Петербурге: взгляд на региональное сотрудничество», объединила ведущих экспертов – руководителей конгресс-бюро из Афин, Гааги, Стамбула, Дубая и других городов. Несмотря на то, что она проходила онлайн, ее модератор, известный отраслевой эксперт, бренд менеджер и специалист в сфере коммуникации Питер Джеймс Какучка даже предложил спикерам сделать групповое фото. А Мария Лагун, заместитель генерального директора Конгрессно-выставочного бюро Петербурга, коротко охарактеризовала возможности для проведения мероприятий, которые предлагает город на Неве. И подчеркнула, что «гарантирует соблюдение всех необходимых мер безопасности». В свою очередь эксперты поделились своим видением ситуации и способов противодействия коронакризису. Так, Тьерри Ван Эйл, эксперт по развитию бизнеса из конгрессно-выставочного бюро Брюсселя, сказал, что «надеялся, что к зиме ситуация стабилизируется, но этого не случилось». «Однако это нас не остановило: мы стали развивать сотрудничество гораздо интенсивнее – и у нас появились сотни новых партнеров, – пояснил он. - Делимся идеями, планируем работу, кооперируемся». Он поделился с коллегами успешным опытом получения средств от правительства в нынешних условиях, а также использованием новых инструментов привлечения клиентов. Например, в Брюсселе предложили им заранее бронировать площадки по гораздо более низким ценам, а также запустили интерактивный проект «Виртуальный вкус». «Нам стоит изменить многое, в т. ч. и манеру коммуникаций,. – сказал эксперт. – Надо показывать, что Брюссель это город, населенный людьми. Брюссель – это все мы…». В свою очередь, Игорь Ковачевич, генеральный директор Конгрессно-выставочного бюро Сербии, заявил, что «спрос изменился - и мы тоже должны меняться». По его мнению, теперь наиболее актуальными станут гибридные и виртуальные форматы мероприятий, они станут другого размера, а проводиться – с совершенно конкретными задачами. «Они будут меньше по числу участников, проводиться чаще, стремиться к регионализации и более конкретными, - уверен он. – При этом сразу надо сказать, что виртуальные встречи далеко не всегда означает, что они дешевые. Если дешево – может ничего и не получиться»… Как пояснила Габриэлла Бекси, менеджер по работе с ассоциациями из конгрессно-выставочного бюро Будапешта, «виртуальные встречи – это хорошая опция, но полностью «живые» они не заменят». «Нужно создавать все новые и новые возможности для регионального и международного сотрудничества, - уверена она. – Не секрет, что раньше многое каждый старался сделать сам. А теперь это гораздо проще и эффективнее сделать вместе. Мы хотим создать новые инструменты, а не возвращаться к старым». Кроме названных спикеров, во встрече приняли участие Стин Якобсен, второй вице-президент Конгрессно-выставочного бюро Дубая, Семил Хакан Килич, генеральный менеджер Конгрессно-выставочного бюро Стамбула, Йоханнес Лошеноэ, директор по международным продажам из конгресс-центра Oslofjord, Эфи Кудели, глава Конгрессно-выставочного бюро Афин, а также Бас Шот, его коллега из КВБ Гааги. При этом все выступающие были единодушны: наступило время, когда всем миром надо объединить усилия для того, что скорее перезапустить отрасль, предложив потенциальным клиентам такие условия, от которых они даже сейчас не смогут отказаться. /TOURBUS.RU

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