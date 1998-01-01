Сфера гостеприимства Петербурга просит помощи у президента

Рестораторы, отельеры и профессионалы туризма Северной столицы не теряют надежды договорится с властями о смягчении «туристического локдауна»

Вчера представители сфер туризма и сервиса отправили новое письмо «наверх», адресатом которого является Владимир Путин. В нем они просят президента повлиять на ситуацию и предотвратить ущерб, который понесет бизнес из-за локдауна в Новый год. Вместе с тем в самом Петербурге зафиксированы как попытки договориться с властями, так и откровенное игнорирование их решений, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

«Мы, рестораторы, отельеры, турфирмы, перевозчики, гиды и другие представители сферы гостеприимства и сервиса Петербурга, все те, кто делает наш город визитной карточкой России в сфере въездного и внутреннего туризма, вынуждены обращаться к вам напрямую, - пишут представители бизнеса города на Неве.

- Закрывая город для туристов, губернатор предлагает обескровленному первой волной бизнесу спасаться самому. Ни один другой регион страны не принимает таких решений без одновременного объявления реальных мер поддержки закрываемой отрасли».

По оценке инициаторов обращения, принятое Александром Бегловым решение приведет к потере туристской инфраструктуры, восстановление которой займет годы, обвальной безработице в туристской и сопутствующих отраслях, к невыплатам кредитных обязательств, к существенным потерям поступлений в бюджет города от туристской и сопутствующих отраслей не менее, чем на 3-5 лет, а также к неспособности города принимать и обслуживать на высоком уровне всероссийские и международные мероприятия.

«Просим Вас вмешаться в ситуацию и принять необходимые управленческие решения для сохранения благополучия граждан и сохранения отраслей туризма, гостеприимства, культуры и общественного питания в этот непростой для города период», – обращаются предприниматели к Владимиру Путину.

При этом известный ресторатор Арам Мнацаканов предложил Александру Беглов пути решения проблемы: он передал губернатору разработанную представителями бизнеса программу «Пять шагов к бесковидному ресторану».

«Сейчас важно отыскать такой путь, который сохранит не только жизни горожан в безопасности, но и отрасль: рабочие места, зарплаты и, что немало важно, настроение петербуржцев», – пояснил г-н Мнацаканов.

При этом еще один представитель бизнеса, предприниматель Александр Коновалов, опубликовал своего рода манифест ковидного сопротивления. «Мы будем игнорировать вас, как вы игнорируете наши проблемы, будем унижать вас, как вы унижаете наше стремление прокормить свои семьи», - заявил в нем бизнесмен.

А для того чтобы подкрепить слова делом, он организовал проект «Карта сопротивления», на которой можно увидеть заведения, которые фактически отказались подчиняться распоряжениям властей.

И хотя реакции Путина на происходящее в Петербурге пока нет, его пресс-секретарь Дмитрий Песков уже по этому поводу высказался. С учетом того, что город на Неве находится у опасной черты в связи с высокой заболеваемостью ковидом, он сказал, что «на этом фоне, конечно, какие-то ресторанные протесты — это просто неуважение к людям». «В Питере действительно ситуация настолько тяжелая и, конечно же, в первую очередь надо думать о безопасности людей», — заключил он.

«Вместе с тем, конечно, есть и вопрос бедственного положения бизнеса», - добавил пресс-секретарь президента.

По его мнению, власти города и бизнес должны выстраивать диалог для того, чтобы совместно найти пути решения проблемы.

/TOURBUS.RU