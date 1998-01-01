В Москве появится первый российский отель бренда Raffles

Отель Raffles Moscow 5* на 153 номера откроется в самом центре cтолицы рядом с Красной площадью и парком «Зарядье»

Как сообщили нам в пресс-службе компании, группа “Киевская Площадь” и ведущий международный гостиничный оператор Accor объявили о подписании договора управления пятизвездочным отелем под брендом Raffles Hotels & Resorts в Москве. Отель Raffles Moscow будет открыт во второй половине 2022 года и станет первым проектом бренда в России.

Отель общей площадью 64 тыс. кв.м. расположится на месте встречи инновационного городского парка “Зарядье” и исторической части Варварки и Славянской площади. Из окон комплекса будут открываться виды на Красную площадь и ансамбль Кремля, а гости отеля будут иметь прямой доступ к самому современному парку города и концертному залу “Зарядье”.

В ходе первоначального концептуального проектирования и реализации проекта Raffles Moscow было важно сохранить и поддержать исторический облик окружающих фасадов, что является ведущим принципом дизайна и развития бренда Raffles. Особое внимание в проекте уделено части отеля, прилегающей к сохранившемуся фрагменту Китайгородской стены.

В первом отеле Raffles в России расположатся 153 номера, включая 20 двухкомнатных люксов, 19 полулюксов и два президентских люкса площадью 350 кв.м и 420 кв.м с двумя спальнями и просторной террасой.

Как отметил Год Нисанов, председатель Совета директоров группы компаний “Киевская площадь”, “Киевская площадь” с гордостью представляет многофунциональный гостиничный комплекс с апартаментами на Варварке – проект нового формата, объединяющий традиционный отель и апартаменты. Проект разрабатывался с учетом рекомендаций от Министерства культуры и в тесном сотрудничестве с Департаментом культурного наследия Москвы, к работе над ним были привлечены ведущие дизайнеры и творческие группы архитекторов мира.

Это уникальный проект с точки зрения архитектурной ценности и уровня индивидуального гостиничного сервиса, реализация которого, вместе со всемирно известным гостиничным оператором Accor, значительно повысит международную привлекательность Москвы в отрасли туризма”.

Уникальным для города объектом сделает Raffles Moscow его инфраструктура - парадный въезд через историческую арку, уникальный мозаичный открытый дворик под открытым небом, СПА-центр с русской баней и несколькими термальными зонами, фитнес-центр и 25-метровый бассейн, а также торговая галерея.

Для проведения деловых и торжественных мероприятий в Raffles Moscow будет оборудован просторный центр, который будет включать банкетный зал площадью 730 кв.м, а также четыре переговорные комнаты от 47 кв.м до 83 кв.м и открытую площадку.

Raffles Moscow представит пять ресторанов высокой кухни: три авторских концепции и кондитерскую Ladurée под управлением знаменитого ресторатора Александра Раппопорта, а также главный ресторан отеля.

Ресторанную инфраструктуру дополнит легендарный бар Raffles Long Bar, история которого восходит к первому отелю Raffles в Сингапуре, где был создан знаменитый коктейль Singapore Sling.

Дизайн отеля был разработан знаменитым британским бюро Winch Design в сотрудничестве с подразделением дизайна группы Accor.

/TOURBUS.RU