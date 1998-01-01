Шри-Ланка готова начать прием иностранных туристов уже в январе

Эксперты обсуждают, заинтересует ли наших туристов возможность отправиться на тропический остров на достаточно жестких условиях

Власти Шри-Ланки готовятся открыть границы для иностранных туристов в январе 2021 года, сообщает местная газета Ceylon Daily News.

"Правительство Шри-Ланки планирует разрешить международные рейсы в следующем месяце – впервые после закрытия границ в марте из-за пандемии. Сейчас обсуждаются правила въезда, которые туристам будет необходимо соблюдать", — говорится в сообщении.

В частности, путешественники смогут получать полугодовые визы вместо привычных одномесячных. В стране нужно будет находиться не менее 14 дней, для въезда понадобится тест ПЦР на COVID-19 и страховка. У туристов при себе должно быть достаточное количество медицинских масок.

При оформлении визы нужно будет оплатить не только визовый сбор, но и тесты ПЦР, которые будут проведены через 5-7 дней и, при необходимости, через 10-14 дней после прибытия. Необходимо также забронировать сертифицированный отель как минимум на 14 дней. При этом, вероятно, в течение двух недель туристы не смогут покидать его.

К настоящему моменту на Шри-Ланке выявлено более 23000 случаев коронавирусной инфекции, и сейчас страна столкнулась со второй волной заболеваемости. Больше всего новых случаев COVID-19 фиксируется на западе страны.

Между тем ланкийские власти заявили о планах открыть международные аэропорты уже в ближайший месяц. Кстати, еженедельный рейс в Коломбо из Стамбула появился в расписании Turkish Airlines, - сообщает «Интерфакс».

В то же время АТОР сообщает, что представители туроператорских компаний, комментируя последние новости из Шри-Ланки, подчеркивают, что пока никаких официальных решений по процедуре въезда, карантину иностранных туристов и срокам открытия международного авиасообщения не принято.

По оценке экспертов, вряд ли при планируемых ограничениях и требованиях в Шри-Ланку поедет массовый российский турист. Если желающие и будут, то, скорее всего, это будут фрилансеры и люди, работающие на «удаленке».

«Среди россиян найдутся желающие отправиться на Шри-Ланку и на таких жестких условиях. Естественно, что поток по направлению не будет массовым, как в допандемийные времена. Следствием новых условий въезда, включающих обязательный отельный карантин сроком 14 дней, станет увеличение стоимости пакета. А это однозначно отрицательно повлияет на выбор направления у бюджетных туристов», – считает директор по развитию туроператора ICS Travel Group Оксана Волканова.

Отметим, что в 2019 году Шри-Ланку посетили 86,5 тысяч российских туристов.

В этом году в стране рассчитывали встретить 100 тысяч россиян, однако эти планы нарушила пандемия.

/TOURBUS.RU