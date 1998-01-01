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Ростуризм запретил авиакомпаниям возить туристов в «закрытые» страны

Рейсов в ОАЭ запрет Росавиации на продажу турпакетов, включающих «нерегулярную авиаперевозку», не коснется

Вчера во второй половине дня стало известно, что Росавиация направила в российские авиакомпании телеграмму о том, что перевозка граждан за пределы РФ не должна выполняться на нерегулярных грузопассажирских вывозных рейсах в рамках туристических пакетов.

О получении телеграммы авиаперевозчики сообщили своим партнерам. После этого авиакомпания «Уральские авиалинии» попросила партнеров не продавать билеты на ее рейсы в составе турпакетов.

Как заявила вчера пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, которую цитирует «Интерфакс», запрет Росавиации не касается перевозки туристов на официально открытых направлениях.

«Ключевое слово в телеграмме – «нерегулярных грузопассажирских рейсов». Это касается компаний «Уральские авиалинии», «Победа» и еще нескольких, которые получили разрешения на выполнение нерегулярных грузопассажирских рейсов вывозных в несколько стран.

Они не имеют право везти туристов в эти страны. Однако билеты на такие рейсы есть в открытой продаже плюс эти авиакомпании предложили туроператорам продавать билеты на эти рейсы. В итоге перевозка из России, например, в Дубай, превысила квоту, о которой есть договоренность между двумя странами», — рассказала она.

Г-жа Тюрина напомнила, что авиакомпания Emirates и «Аэрофлот» получили разрешение на регулярные рейсы в Дубай, на них туроператоры имеют право продавать пакеты. Этой перевозки запрет не коснется, а два национальных перевозчика возят основной поток туристов.

«Уральские авиалинии», «Победа» и еще несколько авиакомпаний получили разрешение на выполнение только нерегулярных вывозных рейсов в Дубай. Сейчас Росавиация запретила продавать билеты туристам на эти рейсы. Соответственно, могут быть отменены вылеты, на которые туристы приобрели билеты в составе турпакетов», — добавила она.

По словам эксперта, другие направления, такие, как Германия, Кипр, Армения, границы для российских туристов не открывали. «Перевозка туристов туда не обсуждается. Рейсами пользуются граждане, которые летят не с туристическими целями», — сказала Ирина Тюрина.

Однако, как выяснилось позднее, «туристическим» рейсам «Уральских авиалиний» и «Победы» в ОАЭ пока что, похоже, ничего не грозит. Российские туристы по-прежнему могут летать в те страны, с которыми официально открыто авиасообщение, в том числе, чартерными рейсами, подтвердили позднее вчера в пресс-службе Росавиации.

«Туристы по-прежнему могут покупать турпакеты по тем направлениям, куда открыто авиасообщение, и летать туда чартерами. В дополнении к телеграмме Росавиации речь идет исключительно о перевозке по направлениям, с которыми РФ официально не возобновила авиасообщение.

В эти страны авиакомпании имеют право осуществлять нерегулярные грузопассажирские перевозки с целью возврата граждан России на родину либо для вывоза иностранных граждан с территории России.

Иными словами, "Аэрофлот", например, не имеет права чартерами возить туристов из РФ в Германию, поскольку с этой страной авиасообщение официально закрыто», — сообщили "Интерфаксу"в пресс-службе авиаведомства.

АТОР также сообщает, что пресс-служба Росавиации подтверждает, что «В дополнении к телеграмме Росавиации речь идет исключительно о перевозке по направлениям, с которыми РФ официально не возобновила авиасообщение.

Что же касается открытых направлений, то туроператоры по-прежнему могут формировать туры на рейсах любых авиакомпаний, независимо от того, в каком статусе выполняются рейсы»

/TOURBUS.RU