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Опубликован обновленный рейтинг лидеров турецкого направления

Аналитический центр Turizm Data Bank назвал туроператоров-лидеров по числу туристов, посетивших Анталью в январе-ноябре

Турецкий Аналитический центр Turizm Data Bank назвал туроператоров, которые привезли больше всего туристов в Анталью с января по ноябрь 2020 года, в тройке лидеров – Anex Tourism, Odeon Tours и TUI, - сообщает «Интерфакс».

По данным исследования, за 11 месяцев 2020 года количество путешественников, прибывших в Анталью по пакетным турам, сократилось на 85% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. При этом 86% туристов предпочли организованный отдых самостоятельной поездке (в прошлом году было 93,5%).

Всего с января по ноябрь Анталья приняла 2,71 млн иностранных гостей. Это на 78% меньше по сравнению с прошлым годом, когда приехало 14,4 млн туристов.

Десять туроператоров поделили между собой 85% рынка организованных путешествий в Анталью. Первое место у Anex Tourism Group (входят российские туроператоры ANEX Tour и "Интурист") – 19,3%. На втором месте – ODEON Tours (входят российские туроператоры Coral Travel и Sunmar) – 15,2%. Замыкает тройку лидеров TUI – 14,7%.

В топ-5 вошли PEGAS – 10,8% и обслуживающая туристов из Западной Европы группа MPI/FTI – 7,6%. В десятке – "Библио-Глобус" (6,4%), TEZ TOUR (3,4%), украинская JOINUP (3,6%), испано-швейцарская MTS OTS Globe (3%) и SUMMER (1,5%).

В топ-20 оказались Der Touristik, VTours, Ihs-Lmx, Peninsula, Classical, Fibula.

Как отмечает сегодня Ассоциация туроператоров России, пандемия принесла туроператорам, работающим на анталийском направлении, весьма чувствительные потери. По сравнению с январем-ноябрем 2019 года сильнее всего сократились объемы «западных» туроператоров: так, например, объемы MPI Turkey и Summer Tour уменьшились, соответственно, на 83,3 и 87,6%.

Менее всего пострадали украинцы – объемы JoinUp в годовом выражении уменьшились «всего» на 45,9%.

Из холдингов, у которых основным рынком является Россия, наибольшие потери в годовом выражении по итогам 11 месяцев 2020 года у TEZ Tour (-86,2). Затем идет TUI c -79%, но здесь такой эффект объясним проседанием именно европейских рынков, а не России. Туроператорские холдинги ODEON (Coral Travel+Sunmar) и PEGAS Touristik потеряли в Анталье по сравнению с прошлым годом 71,2% и 70,7% объемов, соответственно.

Наименьшее сокращение объемов в процентном выражении за год – у лидера, группы ANEX Tourism (ANEX Tour + «Интурист», - 65,5%) и у «Библио-Глобуса» (-63,1%)».

Напомним, что наши туристы могли посещать курорты и достопримечательности Турции до середины марта этого года. Затем авиасообщение было прервано из-за пандемии коронавируса. Первого августа Россия возобновила прямые рейсы в Анкару и Стамбул, 10 августа – в Анталью, Даламан и Бодрум.

По последним данным министерства туризма и культуры Турции с начала года в Турции побывали около двух млн российских туристов.

/TOURBUS.RU