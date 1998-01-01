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Авиакомпания flydubai начинает полеты в Грозный

flydubai станет первой авиакомпанией ОАЭ, которая предлагает прямые рейсы из Дубая в чеченскую столицу

Авиакомпания flydubai сегодня объявила о начале полетов в Грозный, столицу Чеченской Республики Российской Федерации. Рейсы из Международного аэропорта Дубая в Международный аэропорт Грозный и обратно будут выполняться два раза в неделю, начиная с 17 декабря 2020 года. Таким образом flydubai станет первым перевозчиком из ОАЭ, который предложит прямые рейсы по этому маршруту.

Как напомнили в компании, flydubai выполняет полеты в Россию с 2010 года, предлагая пассажирам из ОАЭ удобные варианты перелетов в Москву и другие крупные города России через совместную маршрутную сеть flydubai и «Эмирейтс».

С июля авиакомпания постоянно увеличивает объем перевозок и, помимо полетной программы, продолжает выполнять грузовые и вывозные рейсы. Новый рейс в Грозный предоставит пассажирам из России возможность путешествовать в Дубай и по другим направлениям маршрутной сети авиакомпании.

Комментируя запуск рейсов, исполнительный директор flydubai г-н Аль Гейт сказал: «С момента начала работы в 2009 году мы всегда стремились открывать полеты в страны, которые испытывали недостаток в авиасообщении с Дубаем, чтобы дать большему числу людей возможность путешествовать чаще. Наблюдая, как все больше стран снимают ограничения на международные полеты, и ожидая увеличения спроса на путешествия в период зимних праздников, мы рады объявить о начале полетов в Грозный».

Джейхун Эфенди, старший вице-президент по коммерческим операциям и электронной коммерции flydubai, добавил: «Россия всегда была важным рынком для flydubai. Благодаря новому прямому рейсу между Дубаем в Грозным мы продолжаем поддерживать растущий туристический поток, торговлю и туризм с рынками, которые ранее испытывали недостаток в авиасообщении с Дубаем».

Благодаря расширенному код-шеринговому партнерству с авиакомпанией Эмирейтс путешественники получают больше удобных вариантов стыковок в Дубае для полетов по 155 направлениям маршрутных сетей Эмирейтс и flydubai, включая Австралию, Китай, США, Японию, страны Индийского океана и Южной Азии.

Тарифы бизнес-класса в обе стороны составляют 79 649 рублей, а тарифы эконом-класса — 35 084 рублей.

В пресс-службе перевозчика также отметили, что авиакомпания внесла изменения в правила перевозки пассажиров для обеспечения безопасности авиаперелетов, сведя к минимуму контакт между экипажем и пассажирами, чтобы пассажиры чувствовали себя уверенно на каждом этапе путешествия.

Недавно авиакомпания объявила о расширенном страховании для путешественников, которое включает покрытие расходов, связанных с COVID-19, чтобы пассажиры flydubai могли путешествовать с большим спокойствием. ОАЭ flydubai также сотрудничает с компаниями Aster DM Healthcare и NMC Healthcare, предлагая пассажирам ПЦР-тестирование по специальным ценам.

Чтобы воспользоваться специальными тарифами, пассажирам необходимо предъявить действующее подтверждение бронирования flydubai вместе с удостоверением личности Emirates ID или копией паспорта.

/TOURBUS.RU