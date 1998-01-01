Эксперты: Европа «откроется» для наших туристов не раньше следующей осени

Ряд европейских стран может стать доступным для отдыха россиян только осенью 2021 года, сообщил сегодня журналистам президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

"Мы думаем, что граница будет закрыта с Европой, как минимум, до августа-сентября 2021 года, судя по разговорам с иностранными партнерами. Власти европейских стран предполагают, что открыть границы с Россией они смогут только где-то после летнего сезона. Это оптимистический сценарий, который я слышал", — сказал он в ходе онлайн-конференции в Екатеринбурге, - сообщает «Интерфакс».

В свою очередь министр туризма Греции Харис Теохарис также считает, что туризм вернется в нормальное русло лишь во второй половине 2021 года.

"Следующий год будет трудным из-за потерянных первых месяцев с одной стороны и жесткой конкуренции, которая начнется после появления вакцины от коронавируса, с другой стороны. Тем не менее, во второй половине года туризм начнет возвращаться в нормальное русло", — цитирует министра греческий портал New Money.

Г-н Теохарис подчеркнул, что ключевым условием для возобновления путешествий в 2021 году станут экспресс-тесты на коронавирус. "Помимо Греции такой способ тестирования могут утвердить и другие страны. В результате мы получим очень жесткую конкуренцию и войну цен. И хотя у греческого турпродукта хороший запас прочности, в следующем году это будет большой проблемой", — отметил министр. По его словам, скорректировать риски может активная реклама поездок в Грецию.

Министр добавил, что страны Европы до сих пор не выработали единых правил по приему иностранных гостей. Дебаты по поводу этой инициативы, которая могла бы упростить жизнь туристам и бизнесу, идут по сей день.

"Пандемия дала греческим компаниям и сотрудникам большой опыт. Мы показали иностранным гостям, что отдыхать в стране безопасно. В отелях соблюдались все протоколы: среди 4000 сотрудников лишь двое оказались больны коронавирусом", — заявил, в свою очередь, президент Ассоциации греческих туристических предприятий SETE Яннис Рецос.

Как отмечает портал, бронирования отелей Греции на ближайшие зимние праздники весьма незначительны. В то же время размещение в частных резиденциях и виллах довольно востребовано – что вызывает беспокойство, поскольку эти объекты не обязаны соблюдать все меры безопасности, как гостиницы.

/TOURBUS.RU