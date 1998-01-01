Ростуризм: «Потенциал программы кешбэка удалось раскрыть не до конца»

Как рассказали нашему порталу в пресс-службе туристического ведоства, «в рамках реализуемой Ростуризмом программы стимулирования внутренних туристических поездок (туристический кешбэк) граждане, по предварительным данным, приобрели туров и проживания с кешбэком на 6,5 млрд рублей (суммарно 1 и 2 окно продаж). В программе приняло участие около 300 тысяч человек. Государство вернуло людям за поездки по стране порядка 1,2 млрд рублей.

Средства возвращались на карты платежной системы «Мир», которая выступила технологическим партнером программы».

Сообщается, что у основных крупных туроператоров в период действия программы продажи по отношению к аналогичному периоду прошлого года выросли в среднем на 40%. У агрегаторов, которые участвовали в программе, рост бронирований составил около 10-15%. Активность бронирований в гостиницах курортного и рекреационного формата за этот же период выросла в среднем на 15-20%.

Программа также оказала существенный позитивный эффект на региональные экономики. По экспертным оценкам турист в поездке дополнительно тратит примерно столько же, сколько и на само бронирование. Таким образом, региональные экономики за счет реализации программы получили суммарно около 13 млрд рублей. В условиях кризиса и низкого осеннего спроса туризм и сфера гостеприимства в регионах получили существенную поддержку, а сотни тысяч рабочих мест оказались востребованы.

Государство впервые реализовало в туризме комплексную меру поддержки с одновременно высоким социальным и экономическим эффектом, а также высоким мультипликатором расходования бюджетных средств: на 1 государственный рубль пришлось 6 рублей средств граждан, которые они потратили на отдых и оздоровление в стране.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова после завершения второго этапа программы заявила: «Туристический кешбэк – самая прогрессивная мера поддержки в туризме на сегодняшний день. Мы решили пойти от конкретного человека, конкретного туриста – и поддержать его, а через него – всю отрасль и регионы. Уникальность программы в том, что каждому туристу предоставлялась возможность участия, но это не было чем-то обязательным, а значит и не было заранее предопределенного результата.

Все решали сами люди. Те, кто захотел отправиться в поездку, смогли это легко сделать. В итоге, программа изнутри изменила ситуацию в туризме – показала вовлеченность государства в проблематику и готовность искать самые смелые решения для отрасли и людей».

Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова отметила: «Программа Ростуризма и платежной системы “Мир” – это пример реализации проекта с применением национального платежного инструмента. Это партнерство позволило в кратчайшие сроки запустить уникальное предложение для потребителей. В выигрыше оказались все — граждане смогли воспользоваться выгодным предложением и получить кешбэк, а российская туристическая отрасль получила новые возможности для развития».

Во время действия программы для туристов круглосуточно работал контактный центр «Мир путешествий», организованный Ростуризмом, и горячая линия Общероссийского народного фронта. Всего контактным центром Ростуризма с 5 октября по 5 декабря (продолжит работу до 15 декабря) было обработано 9 089 звонков и 44 562 письменных обращений. На горячей линии ОНФ с 9 октября по 5 декабря (продолжит работу до 10 декабря) было обработано 12 369 звонков. Чаще всего туристы интересовались общими условиями программы и техническим вопросам возврата кешбека. Помимо этого, на вопросы относительно программы можно было получить ответы в колл-центре платежной системы «Мир».

Тем не менее, потенциал программы удалось раскрыть не до конца. Сдерживающими людей факторами оказалась сложная эпидемиологическая ситуация, и как следствие, отсутствие определенности по планам на путешествия и отдых, а также пока еще недостаточное количество массового конкурентного по соотношению цена/качество туристического продукта внутри страны.

Неизрасходованные в 2020 году в рамках программы средства Ростуризм предложит направить на ее продолжение в последующие годы.

Туристический кешбэк, как одна из системных мер по повышению доступности внутренних направлений, должен работать в комплексе со всем набором отраслевых инструментов в рамках национального проекта по туризму, обеспечивая синергетический эффект для развития отрасли.

/TOURBUS.RU