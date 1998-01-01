Россияне, которые прилетят в Грецию на новогодние каникулы, попадут в карантин

С 18 декабря по 7 января в Греции возобновляется обязательный 10-дневный карантин для прибывающих иностранцев

Иностранцам, которые планировали провести в Греции новогодние праздники, придется провести 10 дней на карантине по прилете. Новые меры будут действовать с 18 декабря 2020 г. до 7 января 2021 г.

Также до 7 января в стране будут закрыты школы, предприятия общественного питания, суды, развлекательные учреждения, горнолыжные центры.

В стране будет запрещено передвижение между регионами, комендантский час с 21-00 до 5-00 сохраняется.

Об этом сообщил официальный представитель правительства Стелиос Петсас на брифинге в понедельник.

«Те, кто возвращается в Грецию из-за рубежа, помимо заполнения электронной формы PLF, должны будут представить отрицательный молекулярный тест (ПЦР), сделанный не позднее, чем за 72 часа до въезда, пройти экспресс-тест и пройти 10-дневный профилактический карантин, если они въезжают в период с 18 декабря 2020 года по 7 января 2021 года», – приводят местные СМИ слова г-на Петсаса.

Напомним, что власти Греции продлили пока что до 14 декабря разрешение на въезд в страну до 500 россиян в неделю. При этом с 21 ноября из Москвы в Афины дважды в неделю (вторник и четверг) летает компания «Аэрофлот».

Греция открыла границу для российских туристов 7 сентября на две недели, после чего разрешение несколько раз было пролонгировано.

Согласно авиационной директиве, граждане РФ могут въехать в Грецию только через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона. Также для въезда гражданам РФ требуется отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не ранее, чем за 72 часа до вылета и ваучер на размещение в гостинице. Справка с результатами должны быть на английском языке с указанием номера паспорта гражданина.

По прибытии может быть проведено выборочное тестирование. Результаты станут известны через 24 часа. При этом детям до 10 лет сдавать тест на коронавирус не нужно.

Кроме того, все путешественники обязаны за день до прибытия заполнить анкету PLF (Passenger Locator Form) на сайте travel.gov.gr.

/TOURBUS.RU