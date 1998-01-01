Благодаря второму этапу программы кешбэка спрос на отели достиг прошлогоднего уровня

Аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru подвели итоги программы туристического кешбэка, в рамках которой туристы могли забронировать отель в России с 15 октября по 5 декабря 2020 года и вернуть 20% от стоимости.

В рамках акции пользователи Ostrovok.ru забронировали отели в 216 городах и населенных пунктах по всей стране. В среднем туристы бронировали отели на три ночи, а средний чек бронирования составил 16 700 рублей.

Самое дорогое бронирование в рамках акции составило 131 000 рублей – в такую сумму обошелся отдых троих взрослых в отеле в Ялте на протяжении семи ночей. Самое продолжительное бронирование было совершено в Москве на 30 ночей.

В целом доля акционных броней насчитывает 22% от всех бронирований, совершенных в период с 15 октября по 3 декабря.

Наиболее популярными городами по количеству акционных бронирований на Ostrovok.ru стали (топ-15): Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Красная Поляна, Казань, Калининград, Массандра, Ялта, Нижний Новгород, Севастополь, Краснодар, Екатеринбург, Ярославль, Владивосток, Новосибирск.

Чаще всего туристы резервировали отели на две ночи (39% бронирований), три ночи (26%) и четыре ночи (15%). Доля бронирований на пять или шесть ночей составила 13%, а на бронирования длительностью семь ночей и более приходится 7%.

Наиболее востребованными категориями размещения на Ostrovok.ru, бронируемыми по акции, стали трехзвездочные отели (34%), а также отели категории 4 звезды (33%). На долю пятизвездочных гостиниц приходится 9% бронирований.

Большинство бронирований – 61% – были совершены на двоих взрослых, 25% – на одного взрослого, 10% приходится на размещение с детьми.

Многие россияне решили воспользоваться предложением при бронировании отеля на новогодние праздники: так 17% бронирований в период с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года были совершены по акции и получили кешбэк.

Феликс Шпильман, CEO Ostrovok.ru, так прокомментировал нам итоги второго этапа программы: «Программа оказалась очень своевременной и помогла поддержать туристический спрос на достаточно высоком уровне в непростых условиях – межсезонье традиционно считается низким сезоном в туризме, в этом году к нему добавились сложная эпидемиологическая обстановка и ухудшение экономического положения россиян.

Тем не менее, спрос на отели в России на Ostrovok.ru в период действия акции практически достиг уровня прошлого года, что в текущих реалиях я считаю очень высоким результатом.

Дальнейшее продление программы могло бы благоприятно сказаться на восстановлении туристической отрасли и помочь продолжить стимулировать спрос на отели в России».

/TOURBUS.RU