Майя Ломидзе: «2021 год может оказаться для турбизнеса намного сложнее, чем нынешний»

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров поделилась своими прогнозами в ходе сегодняшнего онлайн-форума Amadeus Travel Industry Round Table

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майей Ломидзе приняла сегодня участие в онлайн-мероприятии Amadeus Travel Industry Round Table с участием представителей UNWTO, Ростуризма, IATA, представителей российского авиационного и туристического бизнеса.

По словам Майи Ломидзе, сейчас у туроператорского сообщества появился более длинный горизонт реалистичного планирования и понимание того, что история с COVID-19 вряд ли закончится в следующем году.

«Такое понимание, естественно, вносит коррективы в практику компаний и их бизнес-планы. В целом, уже можно прогнозировать, что 2021 год может оказаться намного сложнее, чем нынешний 2020-й», – отметила исполнительный директор АТОР.

Она подчеркнула, что наличие внутреннего туристического продукта не сможет покрыть убытки туроператорских и турагентских компаний в 2020 году. Программа кешбэка, безусловно, помогла, но ее эффект был очень серьезно «смазан» ограничениями, которые регионы начали лавинообразно вводить в ноябре-декабре, что привело к общему торможению спроса.

«Надо понимать, что зимний сезон – так или иначе «низкий» для внутреннего туризма. А в выездном туризме сейчас практически нет массовых направлений. Открытые Эмираты, Мальдивы, Куба и Занзибар ситуацию не спасают – эти направлениянедостаточно емкие, в том числе и по причине крайне ограниченного объема перевозки. В результате у турбизнеса не получится накопить финансовую подушку для плавного вступления в летний сезон 2021 года, который также не обещает быть простым.

Достаточно вспомнить, что на него приходится крайний срок выполнения обязательств по переносу туров, не состоявшихся в 2020 году. Покрыть эти обязательства за счет имеющихся продаж крайне сложно», – пояснила Майя Ломидзе.

По мнению эксперта, в этой ситуации без дополнительных мер поддержки со стороны государства, отрасли будет крайне сложно сохранить устойчивость.

Майя Ломидзе также напомнила, что АТОР неоднократно в этом году выдвигал ряд инициатив, направленных на недопущения негативных сценариев развития событий в туристической отрасли из-за последствий пандемии COVID-19.

Недавно Ассоциация поддержала инициативу Совета Федерации освободить от налогов и взносов предприятия туристической отрасли и запустила проект «Антиковид: работа в туризме».

Также при экспертной поддержке АТОР в этом году на российском рынке впервые была запущена программа оборотного кредитования туроператоров.

/TOURBUS.RU