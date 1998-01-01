Накануне Нового года Utair полетит в Милан

Российская авиакомпания сообщила о программе предпраздничных рейсов в Италию, пока что закрытую для туристов

Как рассказали нам в пресс-службе авиакомпании Utair, перевозчик «постепенно восстанавливает полеты по международным направлениям и в декабре будет выполнять рейсы из Москвы в Милан по четвергам. Даты полетов: 17, 24, 31 декабря. Вылет из Москвы в 10:25, из Милана – в 13:00».



«Авиакомпания получила необходимые разрешения от авиационных властей и итальянской стороны и открыла продажу на декабрьские рейсы – билеты можно приобрести на сайте Utair.

Мы рады, что можем помочь нашим пассажирам улететь в Италию в канун католического Рождества на зимние праздники», — отметил президент «Utair — пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.



Как напоминают в компании, сейчас Utair летает более чем по 140 направлениям в России, из них 75 маршрутов доступны только пассажирам авиакомпании. В 2019 году пассажиропоток авиакомпании вырос до 7,8 млн пассажиров.

Utair связывает регионы России прямыми рейсами благодаря развитой системе трансферных хабов в Екатеринбурге, Краснодаре, Красноярске, Минеральных Водах, Сочи, Сургуте, Тюмени, Уфе и Ханты-Мансийске.

Напомним, что регулярные авиаперевозки из РФ в Италию, приостановленные из-за пандемии COVID-19, до сих пор запрещены. Utair будет выполнять так называемые грузопассажирские рейсы, попасть на которые могут определенные категории пассажиров.

На рейсы допустят резидентов ЕС, а также тех, кто имеет вид на жительство, работает или учится в Европе. Россияне могут также вылететь в Италию с гуманитарными целями – для ухода за больными родственниками или на лечение.

Перелет c отправлением из российской столицы 17 декабря и возвращением 24 декабря обойдется в 26,7 тыс. руб. С 24 по 31 декабря можно отправиться в Милан за 28 тыс. руб. . 31 декабря места на борту Utair стоят 13,5 тыс. руб.



Напоним что в минувшую пятницу Совет министров Италии принял решение о запрете на перемещение между регионами страны в период рождественских и новогодних праздников.

В соответствии с указом, подписанным премьер-министром Джузеппе Конте, в период между 20 декабря и 6 января между областями Италии можно будет перемещаться лишь по работе, для лечения или по неотложным делам. В Рождество и в Новый год жителям Италии будет запрещено покидать города, в которых они живут.

«Это необходимая мера предосторожности для того, чтобы защитить тех, кого мы любим», — прокомментировал введение ограничений Конте.

Ранее также сообщалось, что Италия решила отложить начало горнолыжного сезона и не открывать курорты на рождественские праздники.

Отметим также, что в минувшую пятницу в Италии за сутки врачи зафиксировали смерть 993 пациентов с коронавирусом. Это — худший показатель в стране с момента начала пандемии. Предыдущий антирекорд был установлен во время "первой волны" коронавируса — 17 марта 2020 года. Тогда за сутки в Италии скончались 969 человек.

В целом с начала пандемии COVID-19 в Италии от последствий заражения умерли около 60 тыс. человек.

/TOURBUS.RU