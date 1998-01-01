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08 декабря
Накануне Нового года Utair полетит в Милан
Российская авиакомпания сообщила о программе предпраздничных рейсов в Италию, пока что закрытую для туристов
Как рассказали нам в пресс-службе авиакомпании Utair, перевозчик «постепенно восстанавливает полеты по международным направлениям и в декабре будет выполнять рейсы из Москвы в Милан по четвергам. Даты полетов: 17, 24, 31 декабря. Вылет из Москвы в 10:25, из Милана – в 13:00».
Мы рады, что можем помочь нашим пассажирам улететь в Италию в канун католического Рождества на зимние праздники», — отметил президент «Utair — пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.
Напомним, что регулярные авиаперевозки из РФ в Италию, приостановленные из-за пандемии COVID-19, до сих пор запрещены. Utair будет выполнять так называемые грузопассажирские рейсы, попасть на которые могут определенные категории пассажиров.
На рейсы допустят резидентов ЕС, а также тех, кто имеет вид на жительство, работает или учится в Европе. Россияне могут также вылететь в Италию с гуманитарными целями – для ухода за больными родственниками или на лечение.
Перелет c отправлением из российской столицы 17 декабря и возвращением 24 декабря обойдется в 26,7 тыс. руб. С 24 по 31 декабря можно отправиться в Милан за 28 тыс. руб. . 31 декабря места на борту Utair стоят 13,5 тыс. руб.
В соответствии с указом, подписанным премьер-министром Джузеппе Конте, в период между 20 декабря и 6 января между областями Италии можно будет перемещаться лишь по работе, для лечения или по неотложным делам. В Рождество и в Новый год жителям Италии будет запрещено покидать города, в которых они живут.
«Это необходимая мера предосторожности для того, чтобы защитить тех, кого мы любим», — прокомментировал введение ограничений Конте.
Ранее также сообщалось, что Италия решила отложить начало горнолыжного сезона и не открывать курорты на рождественские праздники.
Отметим также, что в минувшую пятницу в Италии за сутки врачи зафиксировали смерть 993 пациентов с коронавирусом. Это — худший показатель в стране с момента начала пандемии. Предыдущий антирекорд был установлен во время "первой волны" коронавируса — 17 марта 2020 года. Тогда за сутки в Италии скончались 969 человек.
В целом с начала пандемии COVID-19 в Италии от последствий заражения умерли около 60 тыс. человек.
/TOURBUS.RU
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