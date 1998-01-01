Эксперты: «Если ничего не менять сейчас, привлечь новых гостей после пандемии будет очень сложно»

Деловой туризм возродится одним из первых - в этом выразили уверенность участники состоявшегося на днях в Петербурге форума по конгрессно-выставочной деятельности «Новая система координат делового туризма: приоритеты, направления, стратегия», - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

Мероприятие, организованное Конгрессно-выставочным бюро города на Неве, в гибридном формате состоялось на площадке «Талион Империал Отель». В нем приняли участие несколько десятков экспертов, представляющих как конгрессно-выставочную индустрию России, так и стран дальнего зарубежья.

В основном, речь шла о насущных проблемах отрасли и путях их решения, а также о перспективах развития индустрии деловых мероприятий на ближайшие годы.

Открывая встречу, посол доброй воли Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) Вячеслав Фетисов, говоря о безусловно высоком потенциале Петербурга как мирового туристического центра, заявил: после пандемии город еще больше увеличит свой потенциал. Однако, по его словам, в нынешней ситуации надо действовать на опережение - если ничего не менять сейчас, привлечь новых гостей будет очень сложно.

В свою очередь, генеральный директор «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Сергей Воронков акцентировал внимание собравшихся на том, что именно деловой туризм может быть тем эффективным инструментом, который позволит решить одну из основных проблем Петербурга - очень непродолжительный туристический сезон. «Если обозначить это направление как приоритетное для развития туризма уже в ближайшие годы, оно может увеличиться в десять раз, – считает он. - Чтобы этого добиться, в городе надо проводить как минимум пять крупных мировых конгрессов».

Поддержал эту точку зрения и председатель Комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев. Он сообщил, что город не намерен сбавлять обороты в развитии делового туризма и будет поддерживать все инициативы по проведению конгрессных мероприятий. «На этот год у нас было запланировано проведение нескольких крупных международных мероприятий, но пандемия внесла свои планы: город недополучил огромные деньги, – констатировал Сергей Корнеев.

– Наряду с нами, больше всех от ее последствий пострадали крупные туристические центры мира. Однако мы не собираемся останавливаться и ждать, когда все закончится, так как на подготовку любого крупного мероприятия требуется как минимум полгода работы. Работу по их организации необходимо активно продолжать даже в нынешних условиях».

Он выразил уверенность в том, что «в скором будущем мы преодолеем все трудности и Петербург проведет на своей территории знаковые деловые мероприятия, которые будут способствовать росту потока деловых туристов в Северную столицу».

Кроме них, на форуме выступила Ольга Рендино, исполняющая обязанности генерального директора ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро»: она рассказала о задачах, которые предстоит решать учреждению в ближайшее время.

А Хармик Сингх Чугх, основатель и генеральный директор Plan B Group Dubai, президент антикризисного комитета по Event-индустрии для стран Ближнего Востока, поделился с собравшимися мыслями об эффективной организации выставок и других деловых мероприятия в современных условиях, опираясь на свой опыт работы на ключевых международных рынках.

«Пандемия закончится, и жизнь вернется к прежнему ритму, -сказал он. – Сейчас самое время подготовиться к тем вызовам, которые стоят перед нами. Если не предпринять опережающих усилий, в условиях высокой конкуренции можно и проиграть».

Эксперты констатировали: жизнь изменилась и теперь она едва ли будет прежней, но любые трудности открывают и новые возможности.

/TOURBUS.RU