Минздрав РФ: Cлова Михаила Мурашко об ограничении передвижения между регионами «вырвали из контекста»

Большой резонанс вызвало в СМИ вчерашнее выступление на одной из научных конференций министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко, который, в частности заявил: "Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрение определённого ограничения передвижения физических лиц в том числе между субъектами, а также подчас внутри субъекта для того, чтобы ограничить распространение инфекции".

Минздрав не предлагал запрещать передвижение граждан по территории РФ, заявил позднее журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

По его словам, фраза министра здравоохранения "о возможности введения ограничений на передвижение между регионами и муниципалитетами содержалась в научном докладе на медицинской конференции "Медицина и качество" в обзоре мер, которые ранее использовались в мире или могут быть использованы для управления инфекционными процессами, и была вырвана из контекста".

В Кремле также считают, что уже принятых мер противодействия распространению коронавируса в России достаточно и их ужесточения, в том числе ограничений в передвижении между регионами, не потребуется.

"Преобладает точка зрения о том, что нынешнего уровня организации процесса противодействия и обеспечения людей медицинскими услугами достаточно для того, чтобы не вводить каких-либо локдаунов, будь то ограничение сообщения между регионами или выключение экономики. Считаем, что в этом нет необходимости", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, - сообщает «Интерфакс». Комментируя по просьбе журналистов заявление министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, который допустил возможность ограничения передвижения между регионами в случае осложнения ситуации с распространением коронавируса, Песков напомнил об особых полномочиях, которые предоставлены главам регионов в плане противодействия распространению коронавируса. "Главы регионов вольны использовать эти полномочия, разумеется, по согласованию с правительственной комиссией для принятия экстренных эффективных мер по борьбе с распространением коронавируса", — заявил г-н Песков.

Власти Ленинградской области также заявили, что не планируют из-за коронавируса вводить ограничения на въезд в регион и передвижение по нему, сообщила пресс-служба областного правительства в понедельник.