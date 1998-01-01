Российская и финская Карелии создадут общие туристические маршруты

Глава Республики Карелия и руководители сразу двух финских регионов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма

Несмотря на ситуацию неопределенности с открытием границ, Россия и Финляндия продолжают наращивать усилия по созданию совместных турпродуктов, способных привлекать и гостей из третьих стран, - cообщает наш корреспондент в городе на Неве.

На днях, в частности, глава Республики Карелия Артур Парфенчиков и руководители сразу двух финских регионов (Северной и Южной Карелии) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма, предполагающее развитие отношений в этом направлении на период 2021-2023 гг.

По понятным причинам встреча проходила в онлайн-режиме: кроме Артура Парфенчикова, в ней приняли участие генеральный директор компании по развитию туризма Северной Карелии (Visit Karelia) Яякко Лёппёнен, консул Финляндии в Петрозаводске Йоханнес Пуукки, а также руководители региональных союзов Северной и Южной Карелии Ристо Поутиайнен и Сату Сиканен.

Речь, в частности, шла о создании новых туристических маршрутов и развитии придорожной инфраструктуры, в первую очередь ориентированной на автотуристов и любителей велосипеда.

Как пояснил начальник Управления туризма Республики Карелия Иван Кипрухин, «планируется организовать общие маршруты, обустроить новые кемпинги, а также отремонтировать дороги». «Взаимодействие стороны намерены развивать в рамках трансграничного сотрудничества», - констатировал он.

При этом стороны, подписав соответствующее соглашение, готовы следовать «дорожной карте», согласно которой стороны приступят к детальной разработке концепции сотрудничества в 2021 году. Акцент к деле развития туризма и россияне, и финны готовы делать на арктических территориях республики, поскольку в РФ Арктика признана особой экономической зоной и инвестор, в т. ч. финский, может получить существенные льготы. «Рассматриваются разные варианты - в том числе и реализация ряда совместных проектов», - констатировал Иван Кипрухин.

Что касается деталей, то на маршруте через пропускной пункт «Вяртсиля» в районе горного парка «Рускеала» планируется благоустроить и расширить площадку, подвести к ней электричество, сделать безопасные съезды и полосы разгона. В Карелии надеются на передачу дороги от трассы «Кола» до пункта пропуска «Суоперя» (Лоухский район) в федеральную собственность (это будет способствовать увеличению финансирования на ее благоустройство), а также на модернизацию пунктов пропуска, т. к. пока через «Сювяоро» происходит только грузовое движение: Финляндия со своей стороны запланировала к 2024 году придать этому пункту пропуска статус международного.

Кроме того, в районе Лахденпохья ведется работа с российским инвестором по оборудованию многофункциональной зоны, решаются земельные вопросы и определяются дополнительные точки развития придорожного сервиса. По оценке российской стороны, совместно с финскими коллегами может быть разработана и концепция перекрестных музыкальных, гастрономических или рыболовных фестивалей.

Стоит напомнить: Петербург тоже претендует на раздел «арктического туристического пирога». Причем делает он это вместе с Архангельской областью и Карелией. «Петербург уделяет большое внимание арктическому туризму: в перспективе Северная столица должна стать для российских и иностранных граждан центром, где начинаются туры в Арктику, - заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

– В этом направлении мы готовы активно сотрудничать с соседними регионами, развивая и продвигая отрасли, имеющие первостепенное значение для Арктики. А туризм здесь занимает особое место».

/TOURBUS.RU