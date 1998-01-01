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07 декабря
Пулково по итогам года потеряет более 40% пассажиропотока
Представители аэропорта Пулково и авиакомпании «Россия» подвели итоги сложного года и рассказали о планах по восстановлению пассажиропотока
На состоявшейся в минувшую пятницу встрече, посвященной обсуждению предварительных итогов 2020-го и перспективам следующего года, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности компании «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС, оператор аэропорта Пулково) Евгений Ильин заявил о том, что пассажиропоток воздушной гавани снизится более чем на 40% относительно 2019-го, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.
«Мы потеряли многих транзитных пассажиров, а также массу деловых людей, которые к нам не приехали, - констатировал один из топ-менеджеров ВВСС. – Что касается доступных туристам зарубежных направлений, здесь безусловно первенствовала Турция».
Зимой из Пулково можно будет улететь по 70 внутренним направлениям (в т. ч. и по новым в Липецк, Геленджик или Кемерово), состоится ряд чартерных рейсов в Великий Устюг. «География полетов внутри страны расширяется – и это очень хорошо», - подчеркнул Евгений Ильин.
Что касается зарубежья, здесь хвастать нечем: из Петербурга можно улететь только в Турцию, Великобританию, Швейцарию и Танзанию. И будущее туманно.
Верность общих для отрасли трендов подтверждают и показатели основного перевозчика Пулково, авиакомпании «Россия». Так, в период с 1 июня по 30 августа 2020 года безусловным лидером в ее маршрутной сети стал Симферополь, на который пришлось более 19% от общего количества перевезенных «Россией» пассажиров. В тройку лидеров, кроме него, также вошли Калининград (8,61%) и Геленджик (7,18%), который вообще «выстрелил» по уровню популярности, опередив многие иные направления.
А вот с началом осени структура спроса значительно поменялась: в период с 1 сентября по 30 ноября Симферополь сохранил лидирующее положение, но несколько потерял в объемах (на это направление пришлось 11,66% от числа перевезенных «Россией» пассажиров), а вот последующие два места заняли Сочи (10,77%) и Москва (Внуково, 8,73%), которая вернула себе звание одного из самых востребованных.
Большой популярностью пользуется и реализуемая авиакомпанией «Россия» совместно с туроператором «Библио Глобус» программа чартеров в Петербург из ряда российских городов. «Туристический продукт, который включает в себя полный комплекс услуг, на российском рынке был предложен впервые за все последнее время, - констатирует Сергей Стариков, официальный представитель АО «АК Россия» – Он по праву пользуется высоким спросом: в период с 28 сентября по 30 ноября в рамках этой программы «Россия» выполнила из пяти городов страны 130 рейсов, на которых было перевезено около 45 тыс. пассажиров».
При этом больше всего гостей перевозчик доставил в Петербург из Екатеринбурга, откуда «Россия» выполнила 29 рейсов (22,38% от числа всех принявших участие в этой программе пассажиров), немного уступили лидеру Казань, Уфа и Самара, а Пермь с 18 рейсами (13,97% пассажиров) оказалась пятой.
«Летом 2020 года мы смогли полностью сохранить всю маршрутную сеть внутри страны: все 25 направлений, которые были в прошлом году, обслуживались и в этом, - подчеркнул Сергей Стариков. – Но число наших международных маршрутов сильно сократилось: летом 2020 года авиакомпания выполняла рейсы только по двум зарубежным направлениям, в Анталию и Женеву».
Однако есть хорошая новость: с 6 декабря «Россия» начала выполнять еженедельные полеты в Дубай (ОАЭ) на лайнере Boeing 737. Рейсы осуществляются на чартерной основе, но сам факт расширения полетной программы хотя бы на этом направлении не может не радовать.
К тому же, по словам Сергея Старикова, авиакомпания ведет переговоры с Росавиацией и авиационными властями Чехии, Германии и Франции о возможности полетов из Петербурга в Прагу, Берлин, Мюнхен и Париж. Речь идет о новогодних грузопассажирских рейсах: о возможности их выполнения будет объявлено на днях.
/TOURBUS.RU
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