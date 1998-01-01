Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
07 декабря
Пулково по итогам года потеряет более 40% пассажиропотока

Представители аэропорта Пулково и авиакомпании «Россия» подвели итоги сложного года и рассказали о планах по восстановлению пассажиропотока


На состоявшейся в минувшую пятницу встрече, посвященной обсуждению предварительных итогов 2020-го и перспективам следующего года, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности компании «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС, оператор аэропорта Пулково) Евгений Ильин заявил о том, что пассажиропоток воздушной гавани снизится более чем на 40% относительно 2019-го,сообщает наш корреспондент в городе на Неве.


Стоит напомнить: в прошлом году Пулково обслужил свыше 19 млн пассажиров, а в этом воздушная гавань намеревалась прибавить к достигнутому показателю еще 8%. Однако пандемия внесла коррективы: по словам Евгения Ильина, «по сравнению с рекордным 2019-м у нас будет большое падение, более 40%». При этом больше всего пострадали международные перевозки (по ним зафиксировано падение объемов не менее, чем на 80%), а из российских направлений больше всего пострадал маршрут между Москвой и Петербургом, на котором не досчитались около 45% пассажиропотока прошлого года.

 

«Мы потеряли многих транзитных пассажиров, а также массу деловых людей, которые к нам не приехали, - констатировал один из топ-менеджеров ВВСС. – Что касается доступных туристам зарубежных направлений, здесь безусловно первенствовала Турция».

Зимой из Пулково можно будет улететь по 70 внутренним направлениям (в т. ч. и по новым в Липецк, Геленджик или Кемерово), состоится ряд чартерных рейсов в Великий Устюг. «География полетов внутри страны расширяется – и это очень хорошо», - подчеркнул Евгений Ильин.

Что касается зарубежья, здесь хвастать нечем: из Петербурга можно улететь только в Турцию, Великобританию, Швейцарию и Танзанию. И будущее туманно.

Верность общих для отрасли трендов подтверждают и показатели основного перевозчика Пулково, авиакомпании «Россия». Так, в период с 1 июня по 30 августа 2020 года безусловным лидером в ее маршрутной сети стал Симферополь, на который пришлось более 19% от общего количества перевезенных «Россией» пассажиров. В тройку лидеров, кроме него, также вошли Калининград (8,61%) и Геленджик (7,18%), который вообще «выстрелил» по уровню популярности, опередив многие иные направления.

 

А вот с началом осени структура спроса значительно поменялась: в период с 1 сентября по 30 ноября Симферополь сохранил лидирующее положение, но несколько потерял в объемах (на это направление пришлось 11,66% от числа перевезенных «Россией» пассажиров), а вот последующие два места заняли Сочи (10,77%) и Москва (Внуково, 8,73%), которая вернула себе звание одного из самых востребованных.

 

Большой популярностью пользуется и реализуемая авиакомпанией «Россия» совместно с туроператором «Библио Глобус» программа чартеров в Петербург из ряда российских городов. «Туристический продукт, который включает в себя полный комплекс услуг, на российском рынке был предложен впервые за все последнее время, - констатирует Сергей Стариков, официальный представитель АО «АК Россия» – Он по праву пользуется высоким спросом: в период с 28 сентября по 30 ноября в рамках этой программы «Россия» выполнила из пяти городов страны 130 рейсов, на которых было перевезено около 45 тыс. пассажиров».

 

При этом больше всего гостей перевозчик доставил в Петербург из Екатеринбурга, откуда «Россия» выполнила 29 рейсов (22,38% от числа всех принявших участие в этой программе пассажиров), немного уступили лидеру Казань, Уфа и Самара, а Пермь с 18 рейсами (13,97% пассажиров) оказалась пятой.

 

«Летом 2020 года мы смогли полностью сохранить всю маршрутную сеть внутри страны: все 25 направлений, которые были в прошлом году, обслуживались и в этом, - подчеркнул Сергей Стариков. – Но число наших международных маршрутов сильно сократилось: летом 2020 года авиакомпания выполняла рейсы только по двум зарубежным направлениям, в Анталию и Женеву».

Однако есть хорошая новость: с 6 декабря «Россия» начала выполнять еженедельные полеты в Дубай (ОАЭ) на лайнере Boeing 737. Рейсы осуществляются на чартерной основе, но сам факт расширения полетной программы хотя бы на этом направлении не может не радовать.

 

К тому же, по словам Сергея Старикова, авиакомпания ведет переговоры с Росавиацией и авиационными властями Чехии, Германии и Франции о возможности полетов из Петербурга в Прагу, Берлин, Мюнхен и Париж. Речь идет о новогодних грузопассажирских рейсах: о возможности их выполнения будет объявлено на днях.

/TOURBUS.RU

 


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2020 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 