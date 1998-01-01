Новости Пулково по итогам года потеряет более 40% пассажиропотока Представители аэропорта Пулково и авиакомпании «Россия» подвели итоги сложного года и рассказали о планах по восстановлению пассажиропотока

На состоявшейся в минувшую пятницу встрече, посвященной обсуждению предварительных итогов 2020-го и перспективам следующего года, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности компании «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС, оператор аэропорта Пулково) Евгений Ильин заявил о том, что пассажиропоток воздушной гавани снизится более чем на 40% относительно 2019-го, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

Стоит напомнить: в прошлом году Пулково обслужил свыше 19 млн пассажиров, а в этом воздушная гавань намеревалась прибавить к достигнутому показателю еще 8%. Однако пандемия внесла коррективы: по словам Евгения Ильина, «по сравнению с рекордным 2019-м у нас будет большое падение, более 40%». При этом больше всего пострадали международные перевозки (по ним зафиксировано падение объемов не менее, чем на 80%), а из российских направлений больше всего пострадал маршрут между Москвой и Петербургом, на котором не досчитались около 45% пассажиропотока прошлого года. «Мы потеряли многих транзитных пассажиров, а также массу деловых людей, которые к нам не приехали, - констатировал один из топ-менеджеров ВВСС. – Что касается доступных туристам зарубежных направлений, здесь безусловно первенствовала Турция». Зимой из Пулково можно будет улететь по 70 внутренним направлениям (в т. ч. и по новым в Липецк, Геленджик или Кемерово), состоится ряд чартерных рейсов в Великий Устюг. «География полетов внутри страны расширяется – и это очень хорошо», - подчеркнул Евгений Ильин. Что касается зарубежья, здесь хвастать нечем: из Петербурга можно улететь только в Турцию, Великобританию, Швейцарию и Танзанию. И будущее туманно.



Верность общих для отрасли трендов подтверждают и показатели основного перевозчика Пулково, авиакомпании «Россия». Так, в период с 1 июня по 30 августа 2020 года безусловным лидером в ее маршрутной сети стал Симферополь, на который пришлось более 19% от общего количества перевезенных «Россией» пассажиров. В тройку лидеров, кроме него, также вошли Калининград (8,61%) и Геленджик (7,18%), который вообще «выстрелил» по уровню популярности, опередив многие иные направления. А вот с началом осени структура спроса значительно поменялась: в период с 1 сентября по 30 ноября Симферополь сохранил лидирующее положение, но несколько потерял в объемах (на это направление пришлось 11,66% от числа перевезенных «Россией» пассажиров), а вот последующие два места заняли Сочи (10,77%) и Москва (Внуково, 8,73%), которая вернула себе звание одного из самых востребованных. Большой популярностью пользуется и реализуемая авиакомпанией «Россия» совместно с туроператором «Библио Глобус» программа чартеров в Петербург из ряда российских городов. «Туристический продукт, который включает в себя полный комплекс услуг, на российском рынке был предложен впервые за все последнее время, - констатирует Сергей Стариков, официальный представитель АО «АК Россия» – Он по праву пользуется высоким спросом: в период с 28 сентября по 30 ноября в рамках этой программы «Россия» выполнила из пяти городов страны 130 рейсов, на которых было перевезено около 45 тыс. пассажиров». При этом больше всего гостей перевозчик доставил в Петербург из Екатеринбурга, откуда «Россия» выполнила 29 рейсов (22,38% от числа всех принявших участие в этой программе пассажиров), немного уступили лидеру Казань, Уфа и Самара, а Пермь с 18 рейсами (13,97% пассажиров) оказалась пятой. «Летом 2020 года мы смогли полностью сохранить всю маршрутную сеть внутри страны: все 25 направлений, которые были в прошлом году, обслуживались и в этом, - подчеркнул Сергей Стариков. – Но число наших международных маршрутов сильно сократилось: летом 2020 года авиакомпания выполняла рейсы только по двум зарубежным направлениям, в Анталию и Женеву». Однако есть хорошая новость: с 6 декабря «Россия» начала выполнять еженедельные полеты в Дубай (ОАЭ) на лайнере Boeing 737. Рейсы осуществляются на чартерной основе, но сам факт расширения полетной программы хотя бы на этом направлении не может не радовать. К тому же, по словам Сергея Старикова, авиакомпания ведет переговоры с Росавиацией и авиационными властями Чехии, Германии и Франции о возможности полетов из Петербурга в Прагу, Берлин, Мюнхен и Париж. Речь идет о новогодних грузопассажирских рейсах: о возможности их выполнения будет объявлено на днях. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 По тексту:



Подписка