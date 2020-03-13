Турбизнес и сфера гостеприимства Петербурга требуют от властей диалога

Предприниматели Северной столицы обратились к губернатору в связи с введением в городе «туристического локдауна»

Обеспокоенные негативным развитием ситуации предприниматели решили обратиться к губернатору Петербурга Александру Беглову, а если понадобится, то и к Владимиру Путину. В своем письме они требуют «вернуться к диалогу с бизнесом для принятия выверенного решения, отвечающего как требованиям безопасности жителей и гостей нашего города, так и интересам всех предприятий сферы гостеприимства и услуг», - сообщает наш корреспондент.

«Мы, отрасль гостеприимства и услуг (рестораторы, отельеры, турфирмы, перевозчики и многие другие наши коллеги), все те, кто сейчас получил туристический Оскар, выражают свое категорическое несогласие и удивлениепостановлением от 2 декабря 2020 года и мерами по закрытию всей туристической отрасли, перечисленными в нем. – пишут предприниматели, - Нечем платить зарплаты, сегмент не восстановился после первого локдауна, 40% предприятий так и не начали работу, а новые ограничения уже убивают предприятия, так как выручка в декабре обычно перекрывает достаточно пустой для этого сегмента январь.

Запрет на театры, музеи, выставки и экскурсии вызвал цепную реакцию и оказывает разрушительное действие на всю сферу туризма и гостеприимства города.

Запрет на работу ресторанов, музеев, театров привел к тотальным отказам от поездок в Петербург, требованиям возвратов денежных средств за билеты и бронирования номеров в отелях, туров, экскурсий и дополнительным финансовым потерям для всех участников рынка».

«Длительное время, ценой колоссальных затрат, добросовестные предприниматели Петербурга выполняют все санитарные меры, рекомендуемые Роспотребнадзором и администрацией города, – продолжают представители бизнеса. - У предприятий в разы возросли затраты на обеспечение дезинфекции, на обучение сотрудников соблюдению норм. Большинство заведений стали гораздо безопаснее любой районной поликлиники. Все требования бизнес выполнил, по все равно оказался закрыт.

На какие выводы вы хотите натолкнуть нас своими решениями?».

В результате бизнес потребовал диалога для принятия выверенного решения, отвечающего как требованиям безопасности жителей и гостей нашего города, так и интересам всех предприятий сферы гостеприимства и услуг. В противном случае это приведет к окончательному закрытию тысяч предприятий и, как следствие, росту безработицы.

«С учетом изложенного, требуем в пятидневный срок пересмотреть постановление от 02 декабря 2020 года о внесении изменений в постановление правительства от 13.03.2020 №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» после консультаций с представителями бизнеса», – пишут бизнесмены.

В частности, они требуют отменить полный запрет на работу предприятий общественного питания, рассматривать убытки в период второй волны пандемии из-за ограничений и закрытий по сравнению с прошлыми периодами, а при наличии падения оборота в предприятии более 30% - компенсировать разницу предпринимателям из государственного или городского бюджета.

Кроме того, предлагается разрешить ресторанам при отелях, имеющих сертификацию Safe Travels, обслуживать проживающих гостей без ограничений по времени, смягчить временные ограничения по работе театров, музеев, выставок и концертных площадок в праздничные и предпраздничные дни, создать постоянную рабочую группу с участием представителей бизнеса для мониторинга, анализа ситуации и выработки эффективных методов преодоления кризиса в сфере гостеприимства и услуг, а также разрешить турфирмам, имеющим сертификацию Safe Travels и QR-код, осуществлять туристические и экскурсионные перевозки автобусами.

«В том случае, если бизнес не получит ответов от губернатора, «будем вынуждены обратиться к президенту Российской Федерацииу», - заключают авторы обращения.

Обращение подписано от имени Межотраслевого координационного Совета гостеприимства и услуг, представляющего интересы таких профессиональных общественных организаций, как Российская гостиничная ассоциация, Союз туризма и гостеприимства, Ассоциация малых гостиниц Санкт-Петербурга, Ассоциация предпринимателей индустрии красоты и целого ряда других.

/TOURBUS.RU