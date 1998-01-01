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Андорра не откроет горнолыжные курорты на Рождество, Швейцария «рискнет»

Два направления массового зимнего отдыха приняли различные решения о начале работы своих горнолыжных комплексов

Стремление Франции, Италии и Германии отложить старт горнолыжного сезона нашло поддержку у еще одной европейской страны, - сообщает АТОР.

Андорра также не откроет свои горнолыжные склоны как минимум до января. Причина – высокий уровень заболеваемости коронавирусом. Так, в Андорре за последние семь дней 534 новых случая COVID-19 на 100 000 населения, в то время как у соседних стран, Испании и Франции, – 128 и 111, соответственно.

«Это сложное и болезненное решение, но с точки зрения здоровья лучше отложить открытие горнолыжных курортов до января», – заявил премьер-министр Андорры Ксавье Эспот. Старт зимнего сезона был запланирован на минувшие выходные.

Напомним, что для княжества зимний туризм является одним из основных источников дохода: на его долю приходится 80% ВВП.

В то же время правительство Швейцарии разрешило горнолыжным курортам в стране работать во время рождественских каникул, однако они должны до этого получить разрешение властей местных кантонов, - сообщает «Интерфакс».

"Горнолыжные курорты могут открываться для внутреннего туризма. С 22 декабря горнолыжным курортам потребуется разрешение от властей кантонов", — говорится в заявлении правительства.

Операторы курортов должны будут также соблюдать строгие меры предосторожности и не допустить распространения коронавируса.

Ограничений непосредственно на катание на лыжах со склонов не предусмотрено, однако правительство обязало с 9 декабря сократить до двух третей от максимальной вместимости количество людей в транспорте, в частности, в поездах и в гондолах.

Вводится обязательное ношение масок на курортах при поездках на подъемниках и в очередях.

При несоблюдении мер безопасности власти кантона имеют право выписать предупреждение оператору. Если нарушения не будут ликвидированы, разрешение на работу может быть отозвано.

Напомним, что между европейскими странами ранее возникли разногласия относительно работы горнолыжных курортов. В результате Германия обратилась в ЕС с просьбой выработать общеевропейское решение, однако в Брюсселе посчитали это вопросами национальной компетенции.

Власти отдельных стран опасаются, что в случае отсутствия единых правил европейцы отправятся в те страны, где разрешено катание на горных лыжах и сноубордах, и это приведет к росту заболеваемости коронавирусом после их возвращения на родину.

Недовольство также связано с экономическими потерями, которые понесут регионы, большая часть доходов которых связана с горным туризмом. Некоторые страны, среди них — Франция и Италия, решили отложить начало горнолыжного сезона и не открывать курорты на рождественские праздники.

/TOUURBUS.RU