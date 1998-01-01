Кайо Коко становится новым зимним бестселлером

Этот архипелаг Карибского моря состоит из 2500 островов. Главные туристские магниты - Кайо Коко (длина 27 км, ширина до 2 км) и Кайо Гильермо (длина 12 км, ширина до 1 км). Острова архипелага во многом уникальны - здесь богатая природа, протяженные пляжи с белым песком, самые высокие - до 15 метров - дюны на Карибах. На Кайо Гильермо обитает колония розовых фламинго, насчитывающая 300 птиц, которыми вблизи могут любоваться туристы. Здесь один из самых красивых пляжей на Кубе - Пилар с белым, как сахарная пудра, песком. Общая протяженность туристских пляжей 34 км.

Гостиничная база Кайо Коко и Кайо Гильермо очень обширна - 25 отелей на 10300 номеров. Основная категория отелей - 4* и 5*, работающие по системе all inclusive. Но есть трехзвездные и апарт-отели. На островах представлены многие ведущие гостиничные сети - Melia, Accor, Iberostar, Cubanacan, Memories, Kempinski и другие. В планах местных властей и Министерства туризма Кубы на ближайшие годы - увеличение числа номеров на 22 тыс. мест. Как отмечает Ийо Лекси, представитель Министерства туризма Кубы в провинции Сиего де Авила (на верхнем фото), «каждый год мы развиваемся дальше и будем расширять наш туристический продукт».

Приемом туристов на архипелаге занимаются три ведущих кубинских туроператора - Cubatur, Viajes Cubanacan и Gaviota.

Россию с Кайо Коко связывает чартерное авиасообщение. Авиакомпании NordWind (туроператор Pegas Touristik) и AzurAir (Anex Tour) выполняют в международный аэропорт Хардинес дель Рэй по два вылета в неделю из Москвы на лайнерах Боингах-777.

Хотя продажи Кайо Коко в России идут уже три года, «звёздный час» островов наступил в этом году. В конце октября после пандемии правительство Кубы открыло для зарубежного туризма только эти острова. Причём, открыло всего для гостей из двух стран - России и Канады.

В результате сейчас во всех отелях Кайо Коко доля россиян составляет 80-90%! По оценке Ийо Лекси, «в 2019 году на островах отдохнули 400 тыс. иностранных туристов. Если ранее Россия была на десятом месте по числу прибытий, то сейчас уже на первом».

Как говорят российские туристы, опрошенные корреспондентом ТБ, скучать на архипелаге им не приходится. Каждый день даже двухнедельного пребывания на Кайо Коко посвящен разным интересным экскурсиям и активностям. Главные туристские хиты - посещение двух дельфинариев (Gaviota на Кайо Коко и Palmares на Кайо Гильермо), включающие плавание с дельфинами; морские экскурсии на катамаранах; путешествия на двухместных катерах по морю между прибрежных островов; снорклинг; джип-сафари с заездом на мост Хеминуэя (в этих местах знаменитый писатель занимался морской рыбалкой), самые высокие карибские дюны и наблюдением за розовыми фламинго; уроки сальсы; дегустация рома и мастер-классы по приготовлению коктейлей; каякинг, обучение кайтсерфингу.

А вскоре, когда будет открыта «основная» Куба, к ним добавятся экскурсии в исторические города Морон и Сьего де Авил; прогулки на конных повозках и ретроавтомобилях; экскурсии на крестьянские усадьбы и плантациии табака.

Представитель коммерческого департамента Минтура Кубы Оскар Энрике Диаз (на нижнем фото), подчеркивает, что вся работа с туристами строится на соблюдении строгих правил безопасности по Covid-19: «Разработан особый протокол по безопасности и гигиене T+HS. В первую очередь - это подготовка персонала отелей, ресторанов, торговых центров, транспортных компаний, мест посещения туристов». Обучение выполняют специалисты Министерства здравоохранения Кубы. Проведена сертификация отелей по безопасному туризму.

Процедура прохождения прилетающими туристами ПЦР-тестов в аэропорту сделана максимально удобной и быстрой - занимает не более 15 минут. В отелях ведётся измерение температуры прибывающих гостей, регулярная дезинфекция поверхностей, контроль физического состояния сотрудников и др. «Самое главное чтобы туристы чувствовали себя отдохнувшими и в безопасности», - считает он.

Оскар Энрике Диаз отмечает: «В 2019 г. Россия показала рост турпотока на 50%. До пандемии в этом году динамика была на уровне 30%. Мы ожидали около 220 тыс туристов из России.

И хотя рестарт турбизнеса произошёл только в конце октября, мы сохранили для туристов этот сезон. И верим, что в 2021-2022 гг. Россия будет нашим первым рынком».

/TOURBUS.RU