В преддверии Рождества: Чехия ослабляет карантин, Греция продлевает, Италия ужесточает

Ряд стран ЕС объявил об изменении коронавирусных мер накануне и в период предстоящих зимних праздников

В Чехии с четверга заработали магазины, торговые центры, рестораны, бары и отели, сообщает агентство Associated Press.

Все эти заведения могут работать при условии соблюдения ряда ограничений. Так, рестораны обязали ограничить количество посетителей до 50% от общей вместимости. Магазины и торговые центры должны также следить за числом клиентов и обеспечивать как минимум 15 кв. м на одного человека.

Правительство также отменило комендантский час и сняло запрет на распитие алкогольных напитков в общественных местах. Кроме того, отменяется запрет на работу магазинов по воскресеньям. С четверга в стране открылись фитнес-центры и спортивные залы, музеи, парки, библиотеки, казино и бассейны. Театры и кинотеатры пока остаются закрыты. Как отмечает «Интерфакс», Чехия при этом считается одной из европейских стран с самым большим уровнем смертности от коронавируса. В стране зафиксировано за время пандемии 8,3 тыс. летальных исходов впоследствии заражения COVID-19, при этом около 7,7 тыс. человек скончались в период с октября по ноябрь.

В то же время Совет министров Италии в ночь на пятницу принял решение о запрете на перемещение между регионами страны в период рождественских и новогодних праздников, сообщает британское издание The Guardian.

В соответствии с указом, подписанным премьер-министром Джузеппе Конте, в период между 20 декабря и 6 января между областями Италии можно будет перемещаться лишь по работе, для лечения или по неотложным делам. В Рождество и в Новый год жителям Италии будет запрещено покидать города, в которых они живут. "Это необходимая мера предосторожности для того, чтобы защитить тех, кого мы любим", — прокомментировал введение ограничений г-н Конте.

Сообщается, что накануне в Италии за сутки врачи зафиксировали смерть 993 пациентов с коронавирусом. Это — худший показатель в стране с момента начала пандемии. Предыдущий антирекорд был установлен во время "первой волны" коронавируса — 17 марта 2020 года. Тогда за сутки в Италии скончались 969 человек.

В целом с начала пандемии COVID-19 в Италии от последствий заражения умерли более 58 тыс. человек

Наконец, в Греции вчера объявили о продлении ограничительных мер, сообщают европейские СМИ. "Нынешние ограничительные меры продлеваются до 14 декабря", — сказал представитель правительства Стелиос Петсас.

Однако он отметил, что правительство решило сделать одно исключение и разрешить магазинам, которые продают украшения для рождественских праздников, открыться с 7 декабря. Отмечается, что в Греции с 7 ноября действует режим изоляции с комендантским часом с 21:00 по 5:00 по местному времени, власти также закрыли все школы и детские сады. Всего в Греции за время эпидемии диагностировали более 109 тыс. случаев COVID-19, скончались 2,6 тыс человек.

/TOURBUS.RU