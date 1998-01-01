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04 декабря
Расходы россиян за границей снизились в этом году на 61%
Аналитическая служба банка ВТБ представила результаты исследования расходов наших сограждан, выезжавших за границу в уходящем году
Расходы российских туристов на отдыхе за границей в этом году сократились на 61% по сравнению с прошлым годом и составили 31 млрд рублей. Всего владельцы карт ВТБ с начала года совершили за границей почти 8 млн транзакций в сфере туризма – на 57% меньше, чем за 11 месяцев 2019 года, сообщает пресс-служба банка.
Наименьшее снижение было зарегистрировано в странах, которые открылись для российских туристов летом и осенью и не требуют обязательной изоляции после прилета – в Турции, Белоруссии и на Мальдивах.
Расходы клиентов банка на Мальдивах снизились лишь на 20%, Белоруссия недосчиталась 29% туристических расходов россиян, Турция и Египет – 40%. Наиболее значительно – на 78% – держатели карт ВТБ снизили траты в Японии, которая разрешила въезд только гражданам и резидентам и только с 1 ноября.
Единственным «бенефициаром» закрытых границ стала Танзания, которая одной из первых открыла въезд для россиян. Туристические расходы клиентов банка в этой стране выросли к прошлому году на 36%, а осенью был зафиксирован более чем двукратный рост.
Топ-10 стран по объему туристических расходов клиентов ВТБ по-прежнему возглавляет Италия, хотя траты в ней сократились на 73% – до 3,1 млрд рублей. На второе место с пятого по объему расходов поднялась Турция, а Испания, в которой держатели карт ВТБ стали тратить на 72% меньше, переместилась на пятое место. Также в пятерку лидеров традиционно вошли Франция и Германия. В десятку вошли США, ОАЭ, Белоруссия и Великобритания.
Покинула рейтинг традиционно популярная у петербуржцев Финляндия, которая занимала девятую строчку, вместо нее в десятку вошел Таиланд.
Меньше всего россияне экономили на гостиницах и ресторанах – в Турции, например, снижение к прошлому году в этих категориях составило 17% и 11% соответственно. Больше всего сократились траты на внутренние перелеты и переезды по железной дороге – снижение составило около 70% по большинству открытых стран.
В Турции расходы клиентов банка на аренду автомобилей за 11 месяцев выросли на 4% к январю-ноябрю прошлого года. Исключением из общих правил стала Сербия, которая в середине октября стала для россиян «окном в Европу»: въезд в страну для граждан России разрешен и доступен благодаря прямым рейсам из Москвы. С начала года клиенты ВТБ потратили на железнодорожные и авиабилеты в стране на 36% больше, чем годом ранее.
Отмечается, что москвичи в меньшей степени сократили свои расходы за рубежом по сравнению с другими жителями страны. За 11 месяцев этого года траты московских клиентов банка снизились на 43% год к году – до 4,4 млрд рублей.
Наиболее значительно траты москвичей снизились в сегменте развлечений – кино, театры и концерты – и на железнодорожные и авиабилеты. Меньше всего просели расходы в заграничных супермаркетах и АЗС.
По мнению руководителя управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ Ксении Андреевой, хотя осенью Россия продолжила возобновлять авиасообщение с отдельными странами, традиционно высокий предновогодний сезон не изменит негативную динамику по итогам года.
/TOURBUS.RU
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