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Кипр откроется для наших туристов в марте

На фоне последних решений кипрского правительства туроператор «Библио-Глобус» уже объявил о весенней программе полетов на остров Афродиты из 14 городов России

Как сообщает АТОР, вчера Совет министров Кипра одобрил проект, подготовленный межведомственным комитетом и направленный на изменение классификационных категорий государств в зависимости от эпидемиологической ситуации.

В соответствии с одобренным кабмином правительства Кипра планом, страны мира разделят на четыре категории, каждой из которой присвоят свой цвет. Цвета четыре – зеленый, оранжевый, красный и серый.

Предполагается, что Россия вместе с Украиной, Беларусью, Израилем, ОАЭ, Иорданией, Саудовской Аравией, Ливаном будут причислены к «красной» категории. Туристам из этих стран понадобиться сдать два теста на коронавирус: один перед оправлением, второй по прибытии.

Туристы, которые будут вакцинированы сертифицированной ЕС вакциной, смогут прилететь на Кипр без тестов. Необходимо будет предъявить справку о вакцинации. Это правило применимо к туристам из любой категории стран.

Что касается российских туристов, то, как пояснила Мария Михайлова, менеджер по маркетингу российского представительства министерства туризма Кипра, первый ПЦР-тест на COVID-19 нужно будет сделать в России, не позднее, чем за 72 часа до вылета.

Второй тест тоже понадобится – уже по прибытии на Кипр, непосредственно в аэропорту прилета.

«Предполагается, что второй тест будет платным – 40 евро. Однако, не исключено, что к марту его стоимость снизится до 25-35 евро», – рассказала г-жа Михайлова.

Если результат ПЦР-теста на ковид будет отрицательным, турист продолжит свой отдых.

Если же он окажется положительным, то придется проходить 14-дневный карантин. Очень важно, что оплачивать этот карантин будет государство, а не сами туристы, подчеркивает Мария Михайлова.

Пока назвать точную дату открытия Кипра для россиян нет возможности. Известно только, что это будет в марте 2021, говорит г-жа Михайлова. «15 января будет принято окончательное решение по всем странам. Оно будет опубликовано на сайте правительства Кипра», – сообщила Мария Михайлова.

Как отмечает Ассоциация туроператоров, 3 декабря авиакомпания S7 открыла продажу на еженедельные рейсы из Москвы на Кипр (Ларнака). Старт программы запланирован на 28 декабря. Авиакомпания Cyprus Airways полетит в Петербург по четвергам, также с 28 декабря.

«Аэрофлот» поставил на Кипр рейсы два раза в неделю начиная с 22 декабря. Пока всеми этими рейсами воспользоваться смогут лишь те пассажиры, которым разрешен перелет в условиях действующих ограничений.

Кроме того, стало известно, что туроператор «Библио Глобус» открыл продажи туров на Кипр с марта 2021 года уже вчера. На сайте компании уже можно приобрести путевки на остров из 12 российских городов.

«Полетная программа будет осуществляться на крупнейшем российском авиаперевозчике а/к «Россия». У туроператора есть на Кипре своя дочерняя структура по приему и обслуживанию туристов, сотрудники которой организуют эксклюзивные экскурсионные программы», – сообщается на сайте туроператора.

Напомним, что в 2019 году на Кипре побывали около 780 тыс. российских туристов.

/TOURBUS.RU