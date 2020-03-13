Новости В Петербурге объявлен «туристический локдаун» Эксперты комментируют заявление властей Северной столицы о том, что «туристов в городе не ждут»

Вслед за значительным ограничением деятельности музеев, театров и т. д., власти города на Неве призывают туристов вообще не приезжать в Северную столицу в ближайшее время, - сообщает наш специальный корреспондент. Как заявил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин, «мы очень любим гостей, но, извините, не в этом году». «Мы снижаем туристическую привлекательность города и говорим гостям «Давайте побеспокоимся о вашем здоровье, о здоровье ваших детей, и о здоровье жителей. Не надо в этом году к нам приезжать», - сказал он. Стоит напомнить: в знаменитое постановление от 13.03.2020 №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» губернатор города Александр Беглов внес очередные изменения, благодаря которым уже с 4 декабря запрещается доступ посетителей в аквапарки и океанариумы, в зданиях торговых центров приостанавливается работа музеев, выставок, театров и иных организаций исполнительских искусств, а доступ детей в возрасте до 16 лет на мероприятия, проводимые театрами и иными организациями исполнительских искусств, запрещается. Более того - с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общественного питания не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 6.00), а с 30 декабря по 3 января работа предприятий общепита приостанавливается полностью. Кроме того, с 30 декабря по 10 января запрещается доступ посетителей в музеи, театры и иные организации исполнительских искусств, на выставки и концерты, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором, проведение в помещениях любых мероприятий численностью более 50 человек, доступ посетителей в Ленинградский зоопарк, а также перевозка пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам. Что говорят по этому поводу специалисты турбизнеса? Ничего хорошего, поскольку решение властей стало для них откровением. Исполнительный директор компании «Невские сезоны» Кирилл Соколов, к примеру, без обиняков заявляет, что «в городе неожиданно объявили полный туристический локдаун». «Самое печальное состоит в том, что сделано это было без всякого предупреждения и согласования: никаких обсуждений с бизнесом не было, – констатирует он. – Запрет на туризм в новогодние праздники приведет к тому, что компаниям будет нечем платить сотрудникам зарплату. А никаких мер поддержки отрасли, как мы знаем, уже не предусматривается». В свою очередь, руководитель компании «Арт-Тревел» Мария Ушакова говорит, что «из-за появления изменений в постановление №121 весь положительный эффект от реализации второго этапа программы кэшбека в случае Петербурга сведен к нулю». «Более того: вместо того чтобы заработать хоть какие-то деньги, операторы снова понесут большие финансовые потери, поскольку они «вложились» в продвижение Петербурга, присоединение к программе и т. д. – отмечает она. – С учетом того, что ехать в город на Неве в новогодние выходные по причине того, что все будет закрыто, незачем, можно ожидать массовых отказов от туров, которые уже были забронированы на этот период». Результат очевиден: так и не сумев летом заработать на туристах, компании снова вынуждены будут тратиться: увы, но «высокий» зимний сезон в Петербурге фактически оказался под запретом. Согласна с коллегами и Кира Журавская, генеральный директор туристической компании «Драйв-тур». «Неожиданно принятые «наверху» решения приведут к тому, что это окончательно добьёт бизнес, тогда как вряд ли поможет улучшить статистику по ковиду», - считает она. И хотя Сергей Корнеев, глава профильного комитета Смольного, старается сохранять оптимизм, говоря о том, что «пандемия когда-нибудь все равно закончится», он не скрывает: если события будут развиваться по тому сценарию, который сейчас предлагается, по итогам 2020-го потери турпотока в город на Неве могут превысить 70% (по сравнению с 2019-м) и достичь 90% от прошлогоднего рекордного объема в 10,5 млн человек. /TOURBUS.RU

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