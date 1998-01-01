Cтали известны турецкие планы «Интуриста» на следующий сезон

Начиная с апреля туроператор планирует летать в Анталью из 14 городов России и в Даламан из 10 городов

Туроператор «Интурист» запустил продажу туров на курорты средиземноморского и эгейского побережья Турции на летний сезон 2021 года, - сообщили нам в пресс-службе старейшего отечественного туроператора.

Вылеты в Анталью стартуют в начале апреля 2021 года из 14 российских городов на крыльях авиакомпаний-партнеров Red Wings и AZUR Air и продлятся до конца октября. Собственная полетная программа «Интуриста» будет осуществляться из городов: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Ростов-на-Дону, Краснодар, Казань, Самара, Уфа, Владикавказ, Минеральные воды, Нижний Новгород, Воронеж.

В системе бронирования туроператора представлен ассортимент из почти 400 объектов размещения различной категории от бюджетных 3* до люксовых отелей известных цепочек в 38 курортных районах провинции Анталья.

Стоимость недельного пакетного тура в Анталью на двоих с размещением в отеле категории 3* с завтраками стартует от 45 579 руб.

Вылеты в Даламан стартуют со второй половины апреля из 10 российских городов на крыльях авиакомпании-партнера AZUR Air из городов: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Уфа, Краснодар, Ростов-на-Дону, Минеральные воды и Нижний Новгород. Недельный тур на двоих с размещением в Мармарисе в отеле 3* «Все включено» обойдется путешественникам в 50 914 руб.

В портфеле «Интуриста» представлено более 100 объектов размещения в 15 курортных районах провинции Мугла.

Как отмечает исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин, «несмотря на ряд сложностей с которыми столкнулась мировая индустрия туризма, летний сезон-2020 на турецком направлении состоялся, что позволяет сделать позитивные прогнозы по летнему сезону 2021 года.

Подготовка к следующими сезону с принимающими компаниями ведется полным ходом. После пандемии ожидается довольно высокий отложенный спрос, и отели с оптимальным соотношением цены и качества очень быстро «встанут на стоп» и для того, чтобы подобрать для себя оптимальный отдых надо не упустить момент воспользовавшись выгодными предложениями по раннему бронированию».

/TOURBUS.RU