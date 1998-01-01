Новости S7 начинает полеты из Москвы в Дюссельдорф, Nordwind - в Берлин Уже четыре российских авиакомпании объявили о начале полетов в этом месяце из российской столицы в города Германии

Авиакомпания S7 Airlines с 11 декабря начинает выполнять регулярные рейсы из московского аэропорта Домодедово в Дюссельдорф (Германия), говорится в сообщении Генерального консульства РФ в Бонне. Полеты будут выполняться еженедельно по пятницам. Вылет из Домодедово рейса S7 3571 Москва — Дюссельдорф в 12:30, вылет обратного рейса S7 3572 из немецкого аэропорта – в 14:55. В свою очередь авиакомпания Nordwind сообщает, что с 19 декабря начинает выполнение прямых чартерных полетов в Германию. Рейсы «Москва – Берлин - Москва» будут осуществляться один раз в неделю, по субботам. Вылет из Москвы – в 10:10 (по мск). Прибытие – в 10:50 (по местному времени).

Обратный вылет – в 11:50 (по местному времени). Прибытие – в 16:30 (по мск.) Время в пути: 2 ч. 40 мин. Перелеты запланированы на комфортабельном Боинге 737-800. Региональным пассажирам предлагаются транзитные рейсы по направлению из Омска, Новосибирска, Красноярска, Челябинска, Оренбурга, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга с удобной стыковкой в столице. Напомним, что вчера стало известно, что еще одна российская авиакомпания - «Победа» открывает продажу билетов на международные рейсы по маршрутам Москва-Берлин и Москва-Кёльн. Полёты по этому направлению возобновятся накануне новогодних праздников. Рейс в Берлин будет выполняться с 27 декабря по воскресеньям, в Кёльн – с 26 декабря. Ранее «Уральские авиалинии» также заявили, что планируют начать полеты в Германию. Первый рейс во Франкфурт-на-Майне из московского аэропорта Домодедово должен был отправиться в Германию 2 декабря. Отметим, что регулярные авиаперевозки из РФ в Германию, приостановленные в марте из-за пандемии COVID-19, до сих пор запрещены, а все новые рейсы имеют статус «грузо-пассажирских» или чартерных. На эти рейсы смогут попасть лишь определенные категории пассажиров. Перелет на рейсах из Москвы в Европу разрешен гражданам страны назначения, стран Евросоюза и Шенгенского соглашения или с видом на жительство, а также медицинским туристам. Приобрести авиабилеты на рейсы из Европы в Москву могут граждане РФ, а также иностранные граждане, которые имеют право на въезд. Иностранцам до посадки на рейс необходимо предъявить сотрудникам контроля справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус со сроком действия не более 72 часов. Отметим также, что в настоящее время в Германии сохраняется частичный локдаун - закрыты рестораны и бары, музеи и театры, спортклубы и бассейны, школьные каникулы начнутся 19 декабря. Как ожидается, эти правила будут действовать минимум до 20 декабря. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель также заявила, что не может пообещать гражданам ФРГ, что на Рождество и Новый год общественные ограничения, принятые в связи с пандемией коронавируса, будут существенно смягчены. /TOURBUS.RU

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