Массовый туризм в Таиланд не возобновится до конца марта

Власти Таиланда прогнозируют, что королевство будет закрыто для массового международного туризма до второго квартала 2021 года, сообщает местная газета The Thaiger.

«Перспективу открытия страны не раньше марта озвучил министр спорта и туризма Таиланда Пипат Ратчакитпракана. По его словам, необходимо соблюдать осторожность в отношении любого массового ослабления ограничений», — пишет издание.

В свою очередь, ассоциация отелей и ассоциация турагентств Таиланда лоббируют отмену обязательных требований для въезжающих в королевство, в том числе карантин. Также они требуют от властей создания «туристических коридоров» с некоторыми провинциями Китая, а также с Сингапуром, Вьетнамом, Южной Кореей, Австралией, Новой Зеландией и Тайванем.

«На данном этапе это невозможно. Страна будет и дальше открыта только для бизнесменов, медиков и дипломатов. Многие страны охвачены пандемией, поэтому двухнедельный карантин отменить никак нельзя», — заявил г-н Ратчакитпракан.

Он добавил, что китайские власти также советуют проявлять осторожность в ослаблении ограничений и дождаться лета 2021 года.

Напомним, что в октябре Таиланд принял первых с марта иностранных туристов, они приехали по специальной долгосрочной туристической визе (STV), по которой иностранный гражданин может пребывать в стране 60 дней, а затем при желании продлить ее еще на 30. Всего за месяц королевство посетила лишь тысяча путешественников.

Визу STV могут получить теперь и граждане России. Правда, въезд связан со множеством ограничений. Туристам нужно сделать ПЦР-тест на коронавирус перед вылетом, получить справку о здоровье, а после прилета провести 14 дней на карантине в одном из одобренных правительством отелей.

По данным местных СМИ, на которые ссылается «Интерфакс», иностранные туристы могут выбрать для прохождения карантина более ста отелей в Бангкоке и других регионах Таиланда. Стоимость размещения в них на две недели составит от $900.

"Карантинный пакет" чаще всего включает размещение, трехразовое питание, бесплатный Wi-Fi, индивидуальный трансфер из аэропорта, два ПЦР-теста на коронавирус. Температура и состояние здоровья гостей проверяются два раза в день.

Как отмечал ранее АТОР, «Хотя Таиланд формально и открылся для туристов, по мнению экспертов, требование по обязательному карантину вместе с отсутствием прямого авиасообщения с Таиландом не позволит сделать турпоток туда массовым. Предложение длительной визы на текущих условиях будет интересно разве что «зимовщикам».

Когда Таиланд откроется для российских туристов в нормальном, массовом и безвизовом формате – пока неясно. Скорее всего, такое открытие произойдет не ранее второго квартала 2021 года, то есть эту зиму любители дешевого Таиланда точно пропускают».

/TOURBUS.RU





