Названы туроператоры — лидеры соцсетей

Проект Travel Marketing совместно с сервисом аналитики соцсетей LiveDune провели масштабное исследование, чтобы выяснить, на каких интернет-ресурсах российские туроператоры продвигают свои услуги, как часто и какой контент публикуют и какие способы вовлечения аудитории используют.

Анализировался период с 1 ноября 2019 по 1 ноября 2020 года. Для исследования было отобрано 133 аккаунта 30 туроператоров в различных социальных сетях, - сообщает РСТ.

В ходе исследования был выявлен топ-10 компаний по суммарному количеству пользователей. Наибольшее количество подписчиков собрали аккаунты Coral Travel – более 952 тысяч. С почти трехкратным отставанием идут Pegas Touristik, Anex Tour и Club Med.

В этой десятке распределение аудитории идет с большим перевесом в сторону Instagram, на втором месте – «ВКонтакте», на третьем – Facebook.

Большинство компаний обзавелись аккаунтами в четырех-пяти социальных сетях (46%), реже имеют три (10%) или шесть (13%) аккаунтов. Например, TUI Russia, Pegas Touristik и Anex Tour присутствуют сразу в девяти соцсетях.

Самыми популярными у туроператоров социальными сетями оказались Facebook, Instagram, «ВКонтакте», ссылки на них указаны на сайтах компаний. При этом на некоторых платформах наблюдается очень низкая конкуренция, так как большие бренды пока не поняли, как ими пользоваться.

Одним из ключевых показателей популярности выступает прирост аудитории. Рейтинг формировался по количеству подписчиков за год. Наибольший прирост целевой аудитории за анализируемый период показали Instagram, Facebook, «ВКонтакте». Практически каждый туроператор за год вырос в Instagram, суммарный прирост сети за год составил более 41%.

По количеству подписчиков в Instagram вновь лидирует Coral Travel, у компании также заметный прирост аудитории – почти 53%. Но по приросту оператора обогнал «Водоходъ» – свыше 59%. Замыкает эту тройку «Библио Глобус» (48%), у которого подписчиков в 10 раз меньше, чем у Coral Travel. По темпам прироста второй соцсетью после Instagram идет «ВКонтакте», третьим – Facebook и замыкают четверку «Одноклассники».

За указанный в исследовании период из 8 тысяч постов, опубликованных в аккаунтах туроператоров, почти 2 тысячи остались без единого комментария. Охотнее всего люди откликались на публикации с конкурсами и играми, а вот посты, содержащие полезную информацию, не вызвали особой реакции аудитории.

В ТОП-100 по количеству комментариев в процентном соотношении вперед вышли посты Anex Tour (32%), Pegas Touristik (22%), «Интурист» (14%), Coral Travel (12%) и Mouzenidis (11%).

/TOURBUS.RU



