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03 декабря
Турция ужесточает коронавирусные ограничения, но не закрывает страну
Новые ограничения, объявленные президентом Эрдоганом, по-прежнему касаются, в основном, местных жителей
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после совещания с членами кабинета министров и научным советом объявил на этой неделе о расширении списка ограничений из-за коронавируса, введенных по его указу с 20 ноября, - сообщает Ассоциация туроператоров России.
Новые дополнительные меры, расширяющие действующий список ограничений из-за коронавируса в Турции, и объявленные Эрдоганом, выглядят следующим образом:
- Вводится комендантский час ежедневно в будние дни с 21:00 до 05:00 утра. Комендантский час распространен на все выходные: с 21:00 пятницы до 5:00 утра в понедельник.
- На рабочих местах с более чем 50 сотрудниками практика противоэпидемических мер будет строго контролироваться специалистом по охране труда и безопасности или под наблюдением врача на рабочем месте.
При этом, отмечают в АТОР, в речи президента Эрдогана эксперты туротрасли отмечают несколько важных моментов.
Первое: ни о каком закрытии границ Турции для туристов не упомянуто вообще – ни прямо ни косвенно. Следовательно, никакого «закрытия Турции для россиян с декабря», о котором ходили слухи в мессенджерах и соцсетях, нет. Более того, не запрещено и перемещение людей между городанми и провинциями Турции.
Второе. Новые меры лишь расширяют список ограничений, введенных с 20 ноября. То есть продолжают работать без ограничений медицинские центры, больницы и аптеки, общественный транспорт.
Скорее всего, как и ранее, новые меры в виде расширенного комендантского часа опять не затронут туристов с соответствующими документами, подавляющее большинство мер касаются только и исключительно турецких граждан.
1 декабря также выпущен циркуляр МВД Турции, в котором сказано, что водители транспорта (в том числе туристического) и работники отелей освобождены от ограничений комендантского часа, то есть и отели, и трансферы туристов продолжают работать. Про иностранцев (туристов) в циркуляре ничего не сказано.
Напомним, что предыдущим таким циркуляром от 28 ноября ресторанам отелей запрещалось обслуживать не проживающих в отеле и не работать на вынос и доставку еды. Кроме того, в отелях Турции теперь запрещена любая музыка и представления после 20.00, в связи с чем турецкие отели уже начали менять свои новогодние программы.
/TOURBUS.RU
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