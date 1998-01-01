Турция ужесточает коронавирусные ограничения, но не закрывает страну

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после совещания с членами кабинета министров и научным советом объявил на этой неделе о расширении списка ограничений из-за коронавируса, введенных по его указу с 20 ноября, - сообщает Ассоциация туроператоров России.

Новые дополнительные меры, расширяющие действующий список ограничений из-за коронавируса в Турции, и объявленные Эрдоганом, выглядят следующим образом:

- Вводится комендантский час ежедневно в будние дни с 21:00 до 05:00 утра. Комендантский час распространен на все выходные: с 21:00 пятницы до 5:00 утра в понедельник.

- Вне действия ограничений в выходные остаются (т.е. продолжают работать по графику) продуктовые магазины и супермаркеты, мясные и фруктово-овощные лавки, магазины, работающие на вынос и на доставку.

- За рядом исключений, граждане Турции старше 65 лет и младше 20 лет не смогут пользоваться общественным транспортом.

- В домах запрещаются собрания большого количества людей, в том числе в ритуальных целях и для празднования Нового года.

- Перерыв в деятельности учебных заведений будет объявлен отдельным декретом.

- Может быть ограничено по решению муниципалитетов количество людей на оживленных улицах и площадях.

- У посетителей при входе в торговые центры будут требовать HES-код .

- Рестораны не смогут обслуживать посетителей, могут работать только на вынос и с доставкой.

- Временно закрываются хаммамы, сауны, массажные салоны, бассейны, парки развлечений.

- На рабочих местах с более чем 50 сотрудниками практика противоэпидемических мер будет строго контролироваться специалистом по охране труда и безопасности или под наблюдением врача на рабочем месте.

При этом, отмечают в АТОР, в речи президента Эрдогана эксперты туротрасли отмечают несколько важных моментов.

Первое: ни о каком закрытии границ Турции для туристов не упомянуто вообще – ни прямо ни косвенно. Следовательно, никакого «закрытия Турции для россиян с декабря», о котором ходили слухи в мессенджерах и соцсетях, нет. Более того, не запрещено и перемещение людей между городанми и провинциями Турции.

Второе. Новые меры лишь расширяют список ограничений, введенных с 20 ноября. То есть продолжают работать без ограничений медицинские центры, больницы и аптеки, общественный транспорт.

Скорее всего, как и ранее, новые меры в виде расширенного комендантского часа опять не затронут туристов с соответствующими документами, подавляющее большинство мер касаются только и исключительно турецких граждан.

1 декабря также выпущен циркуляр МВД Турции, в котором сказано, что водители транспорта (в том числе туристического) и работники отелей освобождены от ограничений комендантского часа, то есть и отели, и трансферы туристов продолжают работать. Про иностранцев (туристов) в циркуляре ничего не сказано.

Напомним, что предыдущим таким циркуляром от 28 ноября ресторанам отелей запрещалось обслуживать не проживающих в отеле и не работать на вынос и доставку еды. Кроме того, в отелях Турции теперь запрещена любая музыка и представления после 20.00, в связи с чем турецкие отели уже начали менять свои новогодние программы.

/TOURBUS.RU