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Ежегодный Всероссийский фестиваль «Туристская песня на Домбае» прошел в Карачаево-Черкессии

Программа фестиваля включала концертную программу, круглый стол «Вас приглашает к себе горный красавец Эрцог», знакомство экспертов и артистов с регионом

28-30 ноября в поселке Домбай в Карачаево-Черкесской Республике состоялся ежегодный фестиваль «Туристская песня на Домбае». Его организатором выступило Федеральное агентство по туризму, при поддержке Министерства туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики.

Программа фестиваля включала концертную программу финалистов конкурса и приглашенных артистов, круглый стол в гибридном формате «Вас приглашает к себе горный красавец Эрцог», знакомство приглашенных экспертов и артистов с регионом.

Для участия в круглом столе были приглашены представители Федерального агентства по туризму, правительства Карачаево-Черкесской Республики и других регионов СКФО, эксперты в области событийного, делового и активного туризма. С ключевыми докладами выступили начальник Управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму Елена ЛЫСЕНКОВА и первый заместитель министра туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики Артем ОВЧИННИКОВ.

Также в ходе обсуждений своим мнением о подготовке и проведении зимнего туристского сезона и развитии активного и горнолыжного туризма поделились известные эксперты, такие как: Александр СИРЧЕНКО, заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти (GR) и коммуникациям TUI РОССИЯ и СНГ, Юлия ВЕТОШКИНА, руководитель Агентства по туризму и молодежной политики Пермского края, Виктория БОРОДЯНСКАЯ, председатель Комитета по туризму Саратовской области, Анна РАБИНОВИЧ, заместитель руководителя Департамента экономического развития администрации городского округа Самара, Екатерина СЛИВИНА, директор Агентства по туризму Иркутской области, Иркутск, Эльмира ТУКАНОВА, директор ГБУ СО «Центр развития туризма Свердловской области», Денис ИВЛЕВ, директор КГБУ «Туристский центр Алтайского края» и многие другие.

Круглый стол прошел в гибридном формате, что позволило значительно увеличить аудиторию слушателей – к трансляции на страничке фестиваля в сети «Фейсбук» присоединились более 500 человек.

В вечернем концерте фестиваля приняли участие финалисты конкурсной программы, приглашенные известные барды, авторы и исполнители собственных песен, самодеятельные коллективы Карачаево-Черкесской Республики, являющиеся победителями региональных и республиканских конкурсов и фестивалей.

Жюри фестиваля, состоящее из бардов-звезд и настоящих профессионалов – Галины ХОМЧИК, Константина ТАРАСОВА и Розетты МАРЫШЕВОЙ, выбрали и наградили победителей конкурсной программы грамотами и памятными медалями.

Концерт транслировался также в сети Фейсбук, что позволило многим любителям авторской и туристкой песни принять активное участие, написать свои комментарии и благодарности исполнителям и конкурсантам.