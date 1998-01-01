В России заработала Академия туризма UNWTO

Федеральное агентство по туризму совместно со Всемирной туристской организацией запустили пилотную серию дистанционных образовательных курсов для представителей российской отрасли туризма с целью подготовки высокопрофессиональных кадров для туристской отрасли: они продлятся до 18 декабря 2020 года, - сообщает наш коореспондент в Северной столице.

«Совместный проект с UNWTO является первым шагом в большой работе по созданию Международного образовательного центра UNWTO в Петербурге, - пояснила глава Ростуризма Зарина Догузова. - Инициатива по его созданию была озвучена на заседании Генассамблеи Всемирной туристской организации в Петербурге в прошлом году и поддержана президентом Владимиром Путиным.

Сегодня, когда туризм стоит на пороге больших изменений, повышение уровня кадрового потенциала – одна из приоритетных задач, которая лежит в основе развития отрасли».

Курсы посвящены актуальным вопросам развития туризма, среди которых – продвижение туристских направлений, организация онлайн мероприятий, а также методология преподавания дисциплин, напрямую связанных с индустрией гостеприимства. Обучение проводится на английском языке ведущими международными экспертами, рекомендованными Всемирной туристской организацией.

При этом около ста петербургских преподавателей пройдут специальную подготовку до конца 2020 года с той целью, чтобы с 2021 года начать преподавать в Международном образовательном центре UNWTO на специальных программах, разработанных и согласованных с организацией.

Как ожидается, Международный образовательный центр будет способствовать развитию сотрудничества в сфере науки и образования в туристском секторе экономики, повышению квалификации кадров, а также совершенствованию развития туристского сектора экономического пространства и сферы делового туризма в Петербурге.

Помимо преподавателей, учащимися новых образовательных курсов стали представители государственных органов в сфере туризма, в том числе порядка 30 представителей профильного бизнеса и сферы гостеприимства Петербурга, которые были отобраны с учетом высоких квалификационных требований. Учащиеся, успешно прошедшие курсы, получат соответствующие сертификаты UNWTO.

«Петербург, являясь признанным мировым туристским центром и одним из самых востребованных направлений для путешествий в России, прекрасно подходит для реализации такого проекта, - уверен председатель Комитета по развитию туризма города на Неве Сергей Корнеев. - Уровень сервиса и профессионализм людей, которые работают в индустрии гостеприимства в Петербурге, самый высокий, а петербургская школа гостеприимства уже на протяжении нескольких десятилетий удерживает ведущие позиции в стране».

По его словам, это говорит о колоссальном опыте специалистов и их отличной подготовке, и поэтому особо важно, что именно петербургские преподаватели, обладая фундаментальными знаниями отрасли и новыми навыками, отвечающими современным тенденциям в образовании, занялись обучением представителей отрасли туризма страны.

/TOURBUS.RU