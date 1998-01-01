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02 декабря
«Подрожник» будет продвигать петербургский туризм
Новая серия электронных карт «Подорожник» будет посвящена маршрутам и достопримечательностям, привлекающим российских и зарубежных туристов
Первого января 2021 года в продажу поступит новая серия электронных проездных карт «Подорожник», которая будет посвящена культурно-историческому достоянию Петербурга, а также новым маршрутам и достопримечательностям, привлекающим российских и зарубежных туристов, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.
Карты выпущены подведомственным Комитету по транспорту СПб ГКУ «Организатор перевозок» при поддержке Комитета по развитию туризма Петербурга и ПАО «Газпром».
Выдержанная в едином стиле серия «Подорожника» состоит из четырех проездных билетов, каждый из которых посвящен определенной теме.
Так, проездной с изображением Китайского Дворца в ГМЗ «Петергоф» и Екатерининского дворца в ГМЗ «Царское Село» акцентирует внимание на имперском наследии северной столицы, напоминая о том, что Петербург – город уникальных музейных ансамблей. Идущий на всех парусах по водам Невы в направлении Финского залива линкор «Полтава», запечатленный на другом проездном, подчеркивает статус морской столицы Петербурга и роль города в развитии русского флота.
На третьем «Подорожнике» светятся узнаваемые фонари Петербурга: именно они помогают почувствовать уникальную атмосферу и подчеркивают эстетику исторического центра города, наполняя улицы мягким светом, делая заметнее оригинальную архитектуру фасадов. Лахта Центр, стадион «Газпром Арена» и мост через Петровский фарватер выбраны для «Подорожника» как символы динамично развивающегося города, одновременно формирующие его новый морской фасад. Эти современные объекты задают вектор стремления города к новым высотам и победам.
Вся серия сюжетов четырёх проездных билетов была создана художницей Ольгой Квашниной в рамках проекта ПАО «Газпром» «Мой день в Петербурге».
«Мы живем и трудимся в одном из самых красивых городов мира: Петербург рожден пробуждать вдохновение, - считает председатель Комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков. - А новая серия проездного билета «Подорожник» – еще одна уникальная возможность напомнить всем жителям и гостям Северной столицы о красоте и величии нашего города».
«Российский или иностранный турист, любитель прогулок по историческим улицам и музеям-заповедникам или спортивный болельщик – кем бы ни был пассажир общественного транспорта, теперь у него будет возможность найти свой «Подорожник», который напомнит ему любимый маршрут, – подчеркнул председатель Комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев. – Изображенные на картах объекты представляют разнообразие возможностей для отдыха и культурного досуга, которые есть у жителей и гостей города».
По его словам, в скором времени интересных общественных пространств в Северной столице станет еще больше, так как в городе активно развивается проект «Новая туристская география», в рамках которого будут созданы маршруты для отдыха и туризма, выставочные залы и другие современные локации.
Общий тираж новых «Подорожников» насчитывает 40 тыс. экземпляров – в продажу поступит по десять тысяч карт с каждым изображением. Стоимость нового «Подорожника» не будет отличаться от обычного, при этом карта будет обладать теми же функциональными возможностями, что и ее привычный вариант: с ее помощью можно будет быстро и легко оплатить проезд в городском транспорте и пригородных электропоездах.
/TOURBUS.RU
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