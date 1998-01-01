Хорватия снова закрылась

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом Хорватия до середины месяца прекращает прием иностранных туристов

Граждане третьих стран с 1 декабря не могут посещать Хорватию с туристическими целями. Об этом сообщается в новом постановлении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел страны, - сообщает Ассоциация туроператоров.

Напомним, что ранее туристы могли приезжать в Хорватию, предоставив ваучер и справку об отсутствии COVID-19. Ограничение вводится временно и будет действовать до 15 декабря 2020 г.

Въезд в Хорватию все еще разрешен отдельным категориям граждан. Так, разрешен въезд в страну с целью учебы, работы, по семейным обстоятельствам, а также транзитом (на срок не более 12 часов). Во всех этих случаях у граждан третьих стран должна быть справка об отсутствии COVID-19.

По данным Офиса по туризму Хорватии, в 2020 г. в Хорватии побывало около 24 тыс. российских туристов. В основном, это самостоятельные туристы – прямого авиасообщения между Россией и Хорватией пока нет.

«Туристы из России прилетали в Хорватию, в том числе в летние месяцы. Это были стыковочные рейсы через Лондон, Стамбул», – подтвердил руководитель российского представительства офиса по туризму Хорватии Райко Ружичка.

Так, по данным офиса по туризму Хорватии, с января по март 2020 г. (когда масштабные ограничения из-за пандемии еще не были введены) в стране побывало 3660 российских туристов (16,2 тыс. ночевок).

С апреля по ноябрь в стране отдохнули 19,9 тыс. россиян (131,7 тыс. ночевок).

Между тем, уже в конце августа издание Balkaninsight сообщало, что в Хорватии, активно принимающей иностранных туристов, с середины месяца начали фиксировать рост числа зараженных коронавирусом.

«В результате Австрия, Великобритания и Словения внесли Хорватию в «красный» список стран, небезопасных для поездок. Власти Германии предупредили о небезопасности поездок в Шибеник и Далмацию. Великобритания с 22 августа ввела 14-дневный карантин для возвращающихся из Хорватии. Эти страны дают большую часть иностранного турпотока, приезжающего в балканскую страну», — сообщало тогда издание.

/TOURBUS.RU