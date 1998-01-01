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02 декабря
“Библио-Глобус” потратит $50 млн на открытие дочерней компании в Лондоне
Новый туроператор Biblio Travel намерен занять нишу обанкротившегося Thomas Cook на кипрском направлении
Один из крупнейших туроператоров России "Библио-Глобус" открывает в Великобритании дочернюю компанию Biblio Travel, на что выделено более $50 млн - сообщается на сайте новой компании.
"В Великобритании в январе 2021 года начинает работу новый туроператор Biblio Travel, его возглавит управляющий директор Клэр Тобин, бывший генеральный директор туркомпании Olympic Holidays, организующей поездки на Кипр и в Грецию.
На создание туроператора будет выделено 41 млн фунтов стерлингов от материнской компании", — говорится в сообщении пресс-службы дочерней компании.
Как отмечает пресс-служба Biblio Travel, туроператор будет специализироваться на турах на Кипр из Великобритании. Самолеты будут летать на курорты острова из Лондона (аэропорт Гатвик), Манчестера и Бирмингема, также возможны дополнительные рейсы из лондонского Хитроу.
Большинство специалистов компании будут базироваться в головном офисе Biblio Travel на Кипре.
"Я очень рада возможности поработать с еще одним достойным туроператором на рынке Великобритании. Кипр – излюбленное место для отдыха британских туристов, это страна, которую я знаю и люблю", — сказала г-жа Тобин.
Она отметила, что после банкротства старейшего туроператора Thomas Cook число британских туристов, путешествующих на Кипр, значительно снизилось.
"Наша покупательная способность и низкая стоимость чартерной перевозки позволит быть конкурентоспособными в соотношении цена/качество. Мы предлагаем от пятизвездочных бутик-отелей до гостиниц 2* с самообслуживанием. Наш ассортимент и знание Кипра позволят стать комплексным туроператором", — отметила г-жа Тобин.
Как пояснили в пресс-службе, туроператор планирует создать сайт для работы с туристами напрямую, однако в Biblio Travel полагают, что 90% продаж будут поступать от турагентств. Пакеты компании будут доступны на платформе Traveltek, а также на других торговых платформах.
По мнению экспертов, которых публикуют сегодня электронные СМИ, открывая бизнес в другой стране, компания пытается диверсифицировать свою деятельность на фоне закрытия для россиян кипрского направления. «Тут совпало несколько факторов. С одной стороны, в Англии есть команда топ-менеджеров, работавших с Кипром и готовых перезапустить туроператорский бизнес. С другой – есть возможности «Библио-Глобуса» в виде наличия принимающей стороны, контрактов с отелями и желания владельцев нормально отработать следующий сезон», - отмечают эксперты.
Отметим, что пресс-служба "Библио-Глобуса" пока что не давала комментариев относительно создания новой компании.
По информации РБК, туроператор «Библио-Глобус» входит в число 200 крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes: в 2019 году выручка «Библио-Глобуса» была оценена в 99,1 млрд руб., что позволило ему занять 117-е место в рейтинге. Кроме «Библио-Глобуса» туристическую отрасль в рейтинге представляет лишь продавец авиабилетов «ВИП Сервис», который с выручкой 110,4 млрд руб. занимает 103-ю строчку.
По информации Ростуризма, в прошлом году эта компания отправила за границу лишь 142,4 тыс. человек, продав им туры на 3,3 млрд руб. Учредитель ООО «Туроператор БГ» — Юлия Туголукова.
Напомним также, что в прошлом году компанию «Библио-Глобус» пытался купить старейший в мире туроператор Thomas Cook Group. О сделке было объявлено в апреле 2019 года, за российскую компанию британский турхолдинг был готов заплатить $10 млн (но при выполнении целевых показателей, сумма выплат в течение нескольких лет могла вырасти до $150 млн).
Сделка была практически закрыта, но затем в сентябре 2019 года Thomas Cook Group была вынуждена объявить о ликвидации: компания, чей бизнес последние годы был убыточным, не смогла договориться с банками-кредиторами.
В начале октября 2019 г. «Библио-Глобус» расторг сделку по продаже своего бизнеса.
/TOURBUS.RU
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