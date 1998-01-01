«Победа» начала продажи авиабилетов в Германию

Российский лоукостер планирует начать еженедельные полеты в Берлин и Кельн в конце этого месяца

Как рассказали нам в пресс-службе авиакомпании «Победа», лоукостер открывает продажу билетов на международные рейсы по маршрутам Москва-Берлин и Москва-Кёльн. Полёты по этому направлению возобновятся накануне новогодних праздников. Рейс в Берлин будет выполняться с 27 декабря по воскресеньям, в Кёльн – с 26 декабря.

Как напомиает компания, 26 ноября «Победа» возобновила полёты из Москвы в Гюмри (Армения), 28 ноября начались полёты в Дубай (ОАЭ), а 4 декабря планируется начать полеты в Ларнаку (Кипр). Все рейсы планируется осуществлять раз в неделю.

Кроме того, ранее «Победа» объявляла о начале с 26 ноября полетов в Тиват (Черногория), но сейчас информации об этих рейсах нет.

Напомним, что на днях «Уральские авиалинии» также заявили, что планируют начать полеты в Германию. Первый рейс во Франкфурт-на-Майне из московского аэропорта Домодедово должен отправиться сегодня, 2 декабря.

Регулярные авиаперевозки из РФ в Германию, приостановленные в марте из-за пандемии COVID-19, до сих пор запрещены. Из сообщения "Победы" следует, что она будет выполнять так называемые грузопассажирские рейсы, попасть на которые смогут лишь определенные категории пассажиров — обладатели вида на жительство и граждане Германии, медицинские туристы и пр.

Отметим также, что в настоящее время в Германии сохраняется частичный локдаун - закрыты рестораны и бары, музеи и театры, спортклубы и бассейны, школьные каникулы начнутся 19 декабря. Как ожидается, эти правила будут действовать минимум до 20 декабря.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель также заявила, что не может пообещать гражданам ФРГ, что на Рождество и Новый год общественные ограничения, принятые в связи с пандемией коронавируса, будут существенно смягчены. "Люди имеют право знать, что их ожидает, но тут мы, к сожалению, не можем пообещать существенных послаблений на Рождество и Новый год", — сказала она в ходе выступления в парламенте.

На период праздников в Германии сейчас приняты специальные правила — можно будет собираться вдесятером, тогда как в настоящее время разрешается нахождение в квартире не более пяти человек из разных домохозяйств. Кроме того г-жа Меркель призвала немцев «по возможности избегать всех "не жизненно важных поездок", в том числе профессиональных и туристических».

Кроме того, власти Германии заявляли, что намерены добиваться соглашения с другими странами ЕС о том, чтобы запретить работу горнолыжных курортов стран Евросоюза как минимум до 10 января 2021 года для сдерживания распространения коронавируса.

/TOURBUS.RU