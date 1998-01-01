Новости Зарина Догузова: «Туризм может стать нашей новой нефтью» Руководители Ростуризма и Комитета по туризу Петербурга прокомментировали итоги вручения ежегодной премии World Travel Awards

Как заявила, участвуя в онлайн-пресс-конференции по поводу получения российскими участниками премии World Travel Awards-2020, глава Ростуризма Зарина Догузова, «Этот год войдет в историю российского туризма как тот, когда мы впервые взглянули в масштабах страны на туризм и индустрию гостеприимства как на очень важную самостоятельную отрасль экономики, оказывающую огромное влияние на десятки смежных отраслей. По сути, он может стать нашей новой нефтью». По оценке руководителя Федерального агентства по туризму, «благодаря туризму мы сможем сформировать в стране современную несырьевую отрасль экономики, оказывающую огромные социальные эффекты». При этом в качестве основных задач ведомства на ближайшее будущее она видит создание максимально комфортных условий для притока инвестиций в туризм, повышение доступности путешествий внутри страны, а также снятие ненужных административных барьеров. По ее оценке, говорить о полном нивелировании негативных эффектов пандемии для сфер туризма и гостеприимства не приходится, однако «по очень многим, в первую очередь курортным территориям, ее негативное влияние удалось сгладить». «И, конечно, ключевое достижение - мы избежали массовых банкротств в отрасли», - резюмировала она. Что касается получения World Travel Awards в одной из номинаций премии Петербургом, Зарина Догузова снова подчеркнула тот факт, что «город на Неве дает гостям шанс почувствовать культурно-историческую связь Востока и Запада, России и Европы». «Я часто говорю, что Питер у каждого свой и всегда есть тысяча и одна причина возвращаться в Петербург вновь и вновь, – констатировала она. - В этом смысле любимый нами Петербург абсолютно уникален и каждый может найти там себе отдых на свой вкус». Стоит напомнить: Петербург получает звание культурной столицы как в Европе, так и на уровне всего мира, а также побеждает в одной из номинаций премии на протяжении уже шести лет. В 2019 году, к примеру, город на Неве был признан также лучшим культурным направлением мира, а в 2018-м - лучшим культурным и круизным направлением. В этом году ему удалось одержать победу только в одной номинации, а о былых объемах турпотока говорить не приходится – спад ожидается на уровне 50%. Однако Сергей Корнеев, глава комитета по развитию туризма Петербурга, заявил: «Мы готовимся к моменту, когда пандемия пойдет на спад. У нас много новых задумок и проектов, а после тяжелого кризиса в туристической индустрии обязательно наступит новый подъем». Большие планы в Петербурге, к примеру, связывают с началом работы в следующем году системы единой электронной визы. В Петербурге уверены: если позволит ситуация, а инструмент заработает в полном объеме, город вполне способен стать «воротами» в Россию для иностранцев, а заодно и одним из наиболее привлекательных пунктов путешествия для внутренних туристов: в настоящее время условия, на которых Петербург готов их принимать, эксперты называют одними из самых выгодных в истории отрасли. /TOURBUS.RU



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