Оман возобновил выдачу виз организованным туристам

Власти Омана разрешили выдавать туристические визы иностранцам, посещающим султанат в рамках организованных туров, а также по приглашению гостиниц, сообщает газета Times of Oman. Ранее Оман прекратил выдачу всех видов виз в марте на фоне распространения коронавируса.

"По мнению турбизнеса Омана, этот шаг даст необходимый импульс туриндустрии, на которую сильно повлияла пандемия COVID-19. Иностранные туристы смогут приезжать в султанат группами, организованными отелями и принимающими туркомпаниями", — пишет издание.

"Мы получали много запросов от путешественников из других стран Персидского залива, а также с европейских рынков, но не могли оформить ни один тур, потому что правительство не выдавало туристических виз", — сообщил изданию топ-менеджер турагентства Travel Point в Омане Файяз Хан.

Директор по продажам сети отелей Anantara в Омане Сирадж Мемон рассказал, что после возобновления выдачи туристических виз прогнозируется восстановление турпотока из целевых для Омана стран – Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна, Кувейта и ОАЭ.

Г-н Мемон добавил, что в последнее время туры в Оман запрашивают и туристы из Европы, которые планируют отдохнуть зимой в теплой стране, поэтому он надеется на оживление спроса к началу 2021 года.

Перед поездкой в Оман туристам необходимо сдать ПЦР-тест не ранее чем за 96 часов до вылета. Также необходимо заполнить "анкету путешественника" и приобрести медицинскую страховку для покрытия расходов на месяц, в случае заражения COVID-19. По прибытии туристам необходимо сдать еще один тест на коронавирус и соблюдать двухнедельный карантин. На 8-9 день проводится повторное тестирование, стоимость которого 4,9 тыс. рублей.

В Омане с начала пандемии зафиксировали более 123,6 тыс. случаев COVID-19, умерли 1423 человека, - сообщает «Интерфакс».

Отметим, что в минувшем году государство посетили более 20 тыс. российских туристов, что вдое больше, чем в 2018 году. "На рост числа российских туристов во многом повлияли упрощение визового режима и введение электронных виз, открытие представительства Министерства туризма Омана в России, а также открытие ежедневных прямых рейсов между Москвой и Маскатом авиакомпании Oman Air", — сообщиили нам в конце прошлого года в офисе по туризму страны.

В свою очередь в интервью нашему порталу г-н Салем Ади Аль Мамари, генеральный директор Дирекции по продвижению туризма Министерства туризма Султаната Оман ранее также отмечал: «Для нас Россия является одним из ключевых рынков продвижения, обладающих огромным потенциалом. Мы видим интерес к Оману как к туристическому направлению со стороны туристов из России и стран СНГ и расширяем географию представительств Министерства по туризму».

/TOURBUS.RU