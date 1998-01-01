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В Железноводске завершилась Всероссийская выставка туристских маршрутов «Дорогами казаков»

В рамках выставки состоялся круглый стол «Уникальная культура казачества как драйвер развития туризма»

28 ноября в Городском Дворце культуры Железноводска завершилась Всероссийская выставка туристских маршрутов «Дорогами казаков», где были представлены фотоработы, рассказывающие о традициях, быте, костюмах и истории российского казачества.

27 ноября в рамках выставки состоялся круглый стол «Уникальная культура казачества как драйвер развития туризма», который в духе времени прошел в гибридном формате, «позволившем большему количеству людей присоединиться к уникальной и верной инициативе», по словам Елены Лысенковой, начальника Управления государственных туристских проектов и безопасности туризма, приветствовавшей участников круглого стола.

С приветствиями также выступили Валентина Иванова, президент Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского, член Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества, Александр Шолохов, первый заместитель председателя Комитета по культуре ГД РФ, Евгений Бакунин, заместитель главы города-курорта Железноводска.

Ведущие эксперты в сфере туриндустрии, представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, войсковых казачьих обществ и казачьих общин, музеев, образовательных и общественных организаций обсуждали вопросы сохранения культуры казачества и при этом ее интеграции в туристическую жизнь, путем формирования и популяризации региональных этнокультурных и культурно-просветительских маршрутов, обменялись опытом работы в регионах.

Ставропольский край представил ряд действующих проектов и свои планы по их объединению и продвижению, о которых рассказала руководитель проекта «Маршруты казачьего Ставрополья», член Гильдии межэтнической журналистики России Наталья Гребенькова.

С презентациями своих маршрутов по Ставропольскому краю выступили Наталия Дудко, руководитель туристско-экскурсионного этнографического центра станицы Боргустанская, Наталья Дьяченков, руководитель этнографического подворья "Жар-птица" Наталья Мешечко, главный специалист отдела социального развития и туризма Администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края.

Международный просветительский маршрут представил Олег Фомченков-Бровко, руководитель Кавминводского регионального отделения объединения «Наследие Империи», первый товарищ атамана Кисловодской казачьей общины имени Святого Цесаревича Алексия.

Большое внимание было уделено организации событийных мероприятий, исторических реконструкций, как методу повышения интереса к казачьей культуре путем вовлечения зрителей.

Говоря о роли событийных мероприятий в популяризации темы казачества, г-н Шолохов отметил, что «важно создавать некую завершенную историю, сценарий, который может повторяться хоть каждый день, побуждая зрителей к участию в событии».

В работе круглого стола приняла участие делегация экспертов из Ростовской области, что позволило говорить о формировании межрегиональных маршрутов. Доклады представителей музеев-заповедников, являющихся флагманами казачьей тематики и выполняющих миссию возрождения и сохранения культуры казачества, вызвали живой интерес аудитории.

С презентациями и докладами выступили Яна Коробова, заведующая экскурсионным отделом Государственного музея-заповедника М.А.Шолохова, Михаил Мерзляков, директор Раздорского этнографического музея-заповедника, Олег Николаев, директор этнокомплекса «Кумжа», Руководитель проекта Шермиции, Оксана Кочевная, начальник отдела развития туризма Администрации г.Азова, амбассадор Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) в ЮФО и другие.

Участники круглого стола с интересом восприняли выступление Анны Наумовой, полномочного представителя Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) в СКФО, рассказавшей о том какие возможности предоставляются участникам всесоюзных конкурсов и о роли общественных организаций в развитии внутреннего туризма, а также рассказ Заура Карамызова, директора Союза фотографов и кинематографистов (СФК) «Новатор» о роли фотографий в продвижении туристских продуктов и формировании туристической привлекательности регионов.

Оксана Захарова, директор туристической компании "Альянс-Тур" обозначила критерии для формирования туристских маршрутов на основе казачьей культуры, а также рассказала о точках притяжения и методах их использования при создании турпродукта.

Подводя итоги, модератор круглого стола Валерия Шолохова, заместитель директора по развитию Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова, резюмировала, что «одним их результатов работы мы могли бы сформулировать запрос к Федеральному Агентству по туризму рассматривать Всероссийский проект «Дорогами казаков» как целостное отдельное направление внутреннего туризма, расширять работу по развитию этого направления, потому, что очевидна его востребованность, нужность, и самое главное – это часть нашей истории, которую мы любим, знаем и хотим ею делиться».

Елена Лысенкова отметила, что Всероссийская выставка туристских маршрутов «Дорогами казаков» «стала частью комплекса мер по развитию казачества и будет ежегодной до 2023 года.»

По окончании круглого стола эксперты и участники посетили казачье подворье станица Боргустанская.